小額善舉 扣貪汙大帽太僵硬

聯合報／ 鄧鴻源／大學教授（新北市）

台北市一名清潔員在垃圾分類時看到一台舊電鍋，發現還能用，送給一位拾荒的阿嬤，用意良善，何況該電鍋價值僅約卅元，卻仍被依貪汙罪起訴。這件事引起爭議，是因為它牽涉到法律規範與社會常情間的落差，檢察官只能依法起訴。

從法律觀點看：一，部分清潔員身分屬於公務員，垃圾在丟棄後，依法歸屬地方環保單位所有。二，任何私自取用、轉送，理論上可能構成「侵占公有財產」或「利用職務機會圖利」。三，《貪汙治罪條例》對公務員的規範非常嚴格，即便價值低到幾十元，也可能被認定違法。

法律並沒有「價值太低就不算」的明文寬免；但實務上，有時會依「情節輕微」判決免刑或緩刑。

從社會觀點出發。一，常情層面：一個舊電鍋送給需要的人，本意是善意，並沒有Ａ政府之心。二，比例原則：用「貪汙」大帽子去處理價值卅多元的物品，給人「小題大作」的觀感。三，民眾感受：社會期待清潔員不要中飽私囊，但對這種小額善舉，大多會認為不該上綱到貪汙。

法律上，檢方起訴有其法源依據，因為公務員不得隨意處理公有財。社會情理上，大多數人會覺得不合情理，認為應該用行政處分、教育或規範，而不是動輒用刑事貪汙罪處理。爭議點是，台灣貪汙罪的規範過於僵硬，缺乏「小額無害行為」的彈性處理空間，應修法規範。

平心而論，長久以來，許多高官貪汙或富賈超貸的金額之多，何止上億，許多人尚且能規避刑責，那麼清潔隊員此舉何必小題大作呢？

總之，「依法」檢舉與起訴是合理合法的，但這「合乎理法」在此刻顯得不合理。真正問題在於制度缺彈性，導致與社會常情脫節，值得立委修法。

貪汙 善良 修法

