違法背後 不容忽視質樸的心

聯合報／ 賽夏客／資深教育工作者（苗縣頭份）

我那清靜無為的「老子」，總是再三叮嚀我勿隨便評論政事，以免困入牢籠。前晚卻一反常態，忿忿不平指著網路消息，大聲指責：這是怎樣不食人間煙火的機關辦案？簡直太不通人情；又是什麼國家制定的法條？把質樸的心當罪判。然後乾脆扮演說書人，把這個新聞講給我聽。

我聽完半信半疑，因為網路太多不實或捏造的假新聞，也沒有隨之起舞。然而，次日打開聯合報，令我十分訝異，果真出現白紙黑字的社會新聞，點燃了我心中的正義之火，實不吐不快。

有惻隱之心的清潔隊員，把一個被棄之如敝屣但堪用的老舊電鍋，拿去送給貧寒的老婆婆使用，不捨被當成廉價的廢棄物；之後被告知這樣會違法，便買了新電鍋把舊鍋換回來，結果還是吃了「侵占非公用私有財物罪」。

闔上報紙，心情難以平復。漢明帝時期「政事嚴峻，九卿皆鞭杖」，但針對的是食俸的高官給予示警糾德，以整飭官箴，而非針對基層百姓。但處於號稱民主自由的國度，厚祿官員中飽私囊，不知幾兮？縱使罪證確鑿，也能逍遙法外，又能奈他何？

反之，基層的清潔隊員只是發自內心善良的本性，愛物惜物的情操，卻踩到法律的紅線。縱使如此，告誡一聲也就算了；若明知故犯，再施以懲戒，也都算合情合理，否則難免讓人感慨：只許州官放火、不容百姓點燈，寬嚴不一。

再說，貧富兩極化嚴重的社會，貧者在物價高漲中掙扎，把回收的舊物接濟需要的人，雖違反清潔隊規定，也算符合社會共同認知與價值體系的行為。相關處置雖符合當前法規，但國法實不應抱殘守缺，若能藉此案重新思考法律的界線、價值與意義，或許才能保住人民那顆最質樸的心。

法律 善良 貧富差距

