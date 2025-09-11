教師荒凸顯功利主義與義務論矛盾

新學期開始，全台各地照例傳出「教師荒」。學校拚命徵才，門檻減碼，卻依然找不到人，這不只是人力缺口，而是教育制度深層的病。若從哲學角度切入，這場危機正好凸顯功利主義與義務論的矛盾。

功利主義強調「最大多數人的最大幸福」；當教師面臨薪資停滯、退休制度削弱、社會尊重流失，他們在功利天平上計算後，自然會選擇離開。因為相較於其他行業，當老師帶來的「快樂效益」不足，「痛苦效益」卻在增加，離開教育現場反而是「理性的幸福選擇」，這也是為什麼短期的補救措施，例如放寬門檻聘代理教師，雖然能解決一時需求，但長遠看反而讓教育品質下降，「幸福總和」並未提升。

然而，若僅從功利主義來解釋教師荒，我們容易忽略一個根本問題─教育並不是單純的效益計算。康德的義務論提醒我們，人不應該只是工具，而是目的本身；教師不該被視為「填補缺口的螺絲釘」或「滿足家長需求的服務業員工」，他們的專業與尊嚴本身就應受到尊重，即使社會整體幸福可能因某些緣故而短缺，也不能以犧牲教師的尊嚴來換取表面的安定。

換句話說，功利主義解釋了「為什麼教師選擇退出」─因為效益不合算；義務論卻提醒我們「為什麼不能只看效益」─因為教育是一種責任與價值，不能拿來簡單計算幸福總合。如果我們只追求短期的功利，教師荒將不斷重演；若能在制度上重建教師的專業地位、減少行政負擔，並尊重教育的內在價值，老師才有意願留下而受惠於學生。

要解決教師荒，必須先明白教育的本質不是政治工程，也不是幸福總和的算式，而是對人的尊重與成全。