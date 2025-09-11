聽新聞
懷孕商業化的社會成本

聯合報／ 尚君璽／台北市公共衛生師公會監事（台中市）
衛福部擬定「人工生殖法」草案，因納入代理孕母導致婦女團體反彈，宣布將脫鉤處理。圖為日前台灣反代孕行動小組在立院大門抗議，反對剝削女性。本報資料照片
衛福部擬定「人工生殖法」草案，因納入代理孕母導致婦女團體反彈，宣布將脫鉤處理。圖為日前台灣反代孕行動小組在立院大門抗議，反對剝削女性。本報資料照片

代理孕母法案被納入高中北區模擬考作文題目，引發社會廣泛討論，許多名人也紛紛表態。若從公共政策的角度觀察，此議題目前仍缺乏社會共識，遠不如酒駕、毒品防制、死刑執行或核電政策等已具高度共識。依照民主社會政策推動的優先順序，代理孕母法案屬較後端的議題，卻值得謹慎看待，並應持續蒐集多元觀點以避免貿然立法。

首先必須重視母體的健康權益，懷孕與生產即使在醫療進步的今日，仍存在不可忽視的風險，包括妊娠糖尿病、癲癇等慢性疾病，或羊水栓塞、產後大出血等急性狀況。若懷孕行為轉為商業化，這些風險將被簡化為金錢交易，代理孕母可能因此承擔遠超過報酬能補償的後果。更嚴重的是，為滿足「客戶」需求而接受非醫療必要的剖腹產或安胎處置，可能帶來長期後遺症，凸顯此議題的複雜性。

其次，母體風險亦可能衍生社會治安問題。由於代理孕母具有金錢誘因，弱勢女性可能被迫淪為非法仲介或不肖人士的生財工具，特別是身心障礙者、未成年人或經濟困窘者。若制度缺乏完善的監管機制，將難以避免假結婚或販賣子宮等地下產業鏈，不僅侵害女性人權，更可能引發社會倫理爭議與治安隱憂。

綜合而言，代理孕母議題不僅涉及生殖醫療，更牽動女性健康、人權保障及社會公平正義。現階段台灣社會尚未形成足夠共識，倘若立法過於倉促，恐造成無法挽回的負面後果。因此相關政策之推動，應置於更廣泛的公共討論與專業審慎評估之後，並輔以健全的社會安全網及保障機制，才可能逐步凝聚社會共識，為此爭議性議題找到兼顧母體健康與社會倫理的平衡點。

