工安地獄之門 因鬆散的管理而開

高雄台電興達火力發電廠氣爆閃燃發生火災，晚上突然來的爆炸聲響，據傳有當地居民還誤以為是飛彈打過來了，紛紛驚恐往外逃。

興達火力發電廠屬燃煤發電廠，在南側增建天然氣發電機組，台電說明當日運轉後壓力有變化，發現洩漏狀況後即關閉管路，因殘留管外流出的甲烷氣體遇高溫發生氣爆閃燃、爆炸聲響與震動，但台電卻未公布起火點照片與相關管路壓力表數據及相關的損害，恐難說服當地民眾。

事故發生之前，未能發揮防災機制的預警功能、盡早告知當地居民，做出妥善疏散與安全防護，造成民眾人心惶惶，紛紛在黑暗中逃命。雖然台電稍晚表示，起火前偵測器就已偵測到天然氣外洩，因此自動切斷閥有動作，但民眾仍質疑警報系統未發揮預警功效；另外，台電並未對當地居民廣播發生火警，請民眾做好安全防範；事件發生後，也未告知村里幹部，以利安撫人心，只顧回應中央的關懷與報告現場狀況，顯然各種ＳＯＰ都出了問題，不能第一時間做出正確的處置，應做細部檢討與改正。

台中新光三越氣爆、高雄氣爆血跡斑斑，政府運作卻不能記取血的教訓，瓦斯氣不會無預警就閃燃爆炸，黃金預警時間錯過，災禍就會蒞臨。這次事件再次說明，我們的風險管理與危安預警機制太鬆散了，政府該覺醒，務實正視危險安全問題根源，避免類似工安事故重蹈覆轍。

歷史上氣爆事故數不完，不能「今日公祭，明日忘記」，既然我們仍大量使用天然氣發電，就該做好預警防範機制與各種ＳＯＰ，落實嚴謹的管理機制，才能避免開啟鬆散的工安地獄之門。