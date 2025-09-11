當台灣能源轉型敲響警鐘

高雄興達電廠九日晚間在試運轉過程中發生火警，火光衝天、數公里外清晰可見，居民驚恐大喊：「不要住這了！」這起事故不僅凸顯台電燃氣新機組在安全管理上的隱憂，更迫使社會重新思考：在「非核家園」政策下，台灣是否已過度依賴火力發電？

火力電廠長期帶來空氣汙染，對民眾健康無異於「以肺發電」。高雄大樹、美濃山頭遭濫墾，挖出宛如「大峽谷」的天坑，國土嚴重受創，凸顯能源轉型過程中環境破壞的另一面。風電雖能減碳，卻造成生態衝擊與噪音干擾；光電則被質疑「魚電共生」流於口號。更令人憂心的是，多起光電貪瀆案件至今司法偵辦未竟，引發外界質疑綠能政策恐淪為圖利特定財團的「世紀大騙局」。

能源轉型並非不可行，關鍵在於必須回應民生需求並兼顧公共利益。屋頂型光電若在不影響居民安全與生活品質的前提下，自然可以適度推廣；但若以大規模圈地、濫墾為代價，造成國土與生態破壞，恐怕就是得不償失。

治國必須以民意為依歸，八月廿三日「重啟核三」公投落幕，社會已清楚表達對能源政策調整的期待。非核家園並非萬能，若缺乏穩定基載，終究只能依賴火力硬撐，其代價就是更嚴重的空氣汙染與更高昂的電價。當前國際趨勢已從「非核即進步」轉向「核綠共存」，台灣也應擺脫意識形態限制，務實看待核能在安全、穩定與低碳供電上的角色。

興達火警絕非偶發插曲，而是對能源治理的警鐘。它提醒我們：能源政策必須回到安全、環保與永續的基本面。唯有勇敢檢討既有路線，務實考慮核能與綠能並進，才能為下一代留下真正安全可靠的能源未來，也為台電化解財務困境與供電風險找到出路。