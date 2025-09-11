興達火警 社會信任赤字

九日深夜，高雄興達火力發電廠一聲巨響劃破天際，興建中燃氣新二號機的熊熊火光，不僅驚嚇了奔逃的在地居民，更為台灣艱鉅的能源轉型之路投下一顆震撼彈。這起工安事故雖迅速被控制且無人傷亡，但暴露出的問題，遠比火焰本身更加棘手，直指工安、風險溝通與社會信任等核心議題。

此次事件的背景，正值台灣能源政策的關鍵十字路口。興達電廠的「燃氣更新改建計畫」，是國家「增氣減煤」能源轉型藍圖中的重要一環。政府與台電期望透過汰換老舊燃煤機組、改建為高效率燃氣機組，兼顧穩定供電與降低空汙的雙重目標。政策立意良善，也是邁向永續發展的必要之舉。然而，新二號機的爆炸無情揭示了一個現實：再宏大的政策藍圖，若是建立在脆弱的工安基礎上，都可能在一夕間化為民眾的恐懼與不信任。

深入剖析，這已非單純技術失誤，而是系統性的警訊。首先，是工程管理的失靈。造價數百億、攸關國家供電命脈的新機組，在試運轉階段就發生疑似天然氣洩漏的重大事故，從設計、施工、監管到測試的流程，是否存在被忽視的漏洞？台電在追求工程進度與上線時程的壓力下，是否犧牲了安全標準？這不僅是台電內部需徹查的課題，主管機關經濟部更應介入，對全台所有重大能源建設項目進行總體檢。

其次，是風險溝通的潰敗。在地里長說法，事發前數小時廠區即有異常，甚至傳出「阿摩尼亞」外洩，但周邊居民卻未能在第一時間獲得明確、透明的官方示警。這種資訊的真空，在爆炸發生後，迅速被恐慌與憤怒填補。台電第一時間的否認，與居民親身感受產生巨大鴻溝，更加劇對立。這凸顯大型國營事業在面對「鄰避設施」的社區關係時，仍停留在被動、封閉的舊思維。與其事後耗費巨資弭平民怨，不如事前建立一套公開、即時、有效的風險溝通機制，將社區視為夥伴而非麻煩。

最後，最嚴重的是社會信任的赤字。一場工安意外，燒掉的不僅是管線與燃料，更是民眾對政府能源政策的寶貴信任。當人民連最基本的「安全」都無法確信時，又如何能支持需長期投入的能源轉型？這把火，讓「以核養綠」、「非核家園」等各種路線爭議，都暫時退位，因為所有能源選項的共同前提─「安全」，已被打上了大大的問號。

因此，面對興達電廠的這聲警鐘，政府與台電的應對不能僅止於調查報告或幾句道歉，而應立即成立包含外部專家與公民代表的獨立調查委員會，徹底釐清事故真相，並將結果公諸於世，以昭公信。長遠來看，則必須從制度面進行改革，強制要求所有重大能源基礎設施，都必須建立制度化的社區溝通平台與緊急應變計畫，並將其列為營運許可的必要條件。

台灣的能源轉型之路，充滿挑戰。興達電廠的火光，是一次慘痛的教訓，但也提供了重新檢視與修正的契機。唯有將安全與信任置於政策核心，能源轉型之路才能走得更穩、更遠、更得民心。