九日環境部舉行「二○三五國家自定貢獻（ＮＤＣ3.0）」草案座談會，這份文件標誌賴政府對國際社會的氣候承諾。依氣候公約決議，ＮＤＣ3.0原訂今年二月提交，迄今卻僅卅一國提出，遠低於一九八個氣候公約締約國。

二○一五年馬前總統、二二年蔡前總統第二任內，曾提出「國家自定預期貢獻」ＩＮＤＣ、ＮＤＣ，賴總統首任即提出ＮＤＣ3.0草案，足見其重視。然缺少法律、制度，非常隱晦，甚至連發布日期都沒有，且與階段管制目標高度重疊的ＮＤＣ3.0，能否成為國際認識台灣氣候治理的名片？茲提出四點觀察與建議：

一、法律位階不明，名不正則言不順。

ＮＤＣ可視為氣候公約下各國所提「單邊聲明」，透過定期更新與公開檢視，逐漸形成「具體國家義務」。然而，「氣候變遷因應法」僅有五年一期「階段管制目標」，未賦予ＮＤＣ法律位階，以至於ＮＤＣ內容創新無法具有制度意義，終究淪為環境部的各別作業，折煞其價值。

二、強化有意義的公眾參與，向國會報告。

直到ＮＤＣ3.0，環境部才舉辦一場「座談會」，但這樣的「程序參與」淪為資訊告知而非政策共構。相對於「階段管制目標」法有明文公聽會程序，ＮＤＣ公眾意見缺乏被吸納與回應的制度化機制，應參照英國「氣候變遷法」規定，建立強制性報告義務。

三、以ＮＤＣ回應國際氣候治理。

氣候大會曾對ＮＤＣ報告提供指導意見，建議包含「何以認為ＮＤＣ就本國國情而言公平而有力度」的說明。此為台灣氣候治理靈魂拷問，要求政府從國際角度，客觀衡量台灣於全球減碳框架應所扮演之角色，而非屈就於現況追趕國內減碳目標。

此亦可從國際氣候績效評比（ＣＣＰＩ）關注問題，例如是否有去煤、去燃油、去天然氣或去化石燃料補貼政策，是否有侵害人權、或如何回應氣候治理挑戰和障礙等。避免過度美化政績、克服吝於自曝其短的文化障礙，是以ＮＤＣ務實對外回應的關鍵。

四、融入氣候人權與原住民權利。

ＮＤＣ報告指導意見尚包含酌情納入與地方有關事項，與地方社區和原住民聯繫等訊息，意旨融入氣候人權與原住民權利。此與公正轉型在語境及偏重勞動關注不盡相同。首部「國家人權行動方案」氣候人權專章之缺憾應予呈現，並說明至二○三五年規畫，以為完整。

作為台灣氣候名片，ＮＤＣ亮眼關鍵在於從「宣示」轉向「制度落實且究責」。當ＮＤＣ成為有拘束力之法律文件、政策承諾與社會共識複合體時，台灣氣候形象自然極佳。請賴總統繼續擦亮，珍惜台灣這罕有的國際義務。