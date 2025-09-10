保台海和平 賴先棄兩國論

大罷免慘敗後，賴清德總統近日接受綠媒專訪，被問及兩岸關係時，賴總統表示希望跟大陸和平相處並展開對話和交流；但兩岸交流應對等尊嚴，不能先要求台灣放棄主權、接受一個中國原則，才願意跟台灣談判。

賴總統一再重申「和平四大支柱」，並呼籲中共當局與台灣民選政府進行對話，然而，兩岸僵局無法化解，問題的關鍵，正是賴總統堅持「新兩國論」，導致兩岸之間無法建立政治互信。

但眾所周知，兩岸現有各項交流與協議成果，都是基於在一九九二年兩岸兩會共同確立的「一中（各表）」前提。大陸當局對於一中原則及國家統一的堅持，歷經多屆中共領導人更迭均未動搖過，又豈可能因台灣執政黨輪替和民意變化而改變。

賴總統明知與中共當局的政治歧異之大，兩岸恢復溝通猶如空中樓閣，又何須惺惺作態？歸根究底，賴總統對於兩岸關係的表態，還是滿滿的選舉盤算；既不想得罪深綠基本盤，又想將兩岸無法恢復對話的責任推給對岸，企圖以此博得中間選民的認同，重整旗鼓為明年的地方大選打好基礎。

縱觀當今國際局勢，就是美中兩大強權的較量，而美國盟友如日韓及歐盟，都在設法改善與中國大陸的關係來對沖川普關稅政策的風險，賴政府卻因無法改善兩岸關係，只能一再被川普政府予取予求而無計可施，對台灣可謂百害而無一利。此外兩岸僵局無解，台海緊張局勢持續，台灣作為弱勢一方，如戰火一起，最終受苦的還是台灣百姓。

賴總統若真心推動兩岸對話，明智之舉就應將中華民國憲法作為我方與中共溝通交流的「護國神山」，如此一來，朝野之間對於如何處理兩岸關係有了最大公約數，可以團結國人和台灣社會；而憲法的「一中框架」，也能作為與陸方重建互信的有效依託。否則兩岸實力差距日益擴大，台灣編再高的國防預算也無法與大陸軍事力量抗衡，不化解兩岸僵局，和平永遠只是空談，望賴總統三思。