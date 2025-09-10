快訊

賴總統請縫補兩岸破網

聯合報／ 吳成豐／靜宜大學退休教授（台中市）
現今賴總統（中）要補的破網，務必先從兩岸關係的破口補起。 圖／聯合報系資料照片
賴政府沒有「休養生息」的權力，賴清德總統許多什麼法則與什麼調整口號，若欠缺施政正念，都是多餘，為今之計，重在補破網一途。

現今台灣政經、社會等生態瀕臨解構，不公平關稅壓境、政府潛藏負債狂漲倍數、效能核電束之高閣、詐騙貪腐叢生，以及軍費激增擠壓教育產業經費等。也難怪柯文哲交保後，痛批賴總統讓台灣四分五裂。

民進黨成立前的黨外人士們，當年很喜歡唱的一首閩南語歌「補破網」，揶揄當時執政黨統治下的破碎台灣，亟待像補漁網一樣地修補。物換星移，現今賴總統要補的破網，務必先從兩岸關係的破口補起。

筆者上述台灣各式社會生態解構之說，源於各類生態實乃環環相扣，生死與共。當賴總統抗中大刀砍下時，不僅重創台灣旅行與交通產業，受傷產業相互連動有如漣漪效應、擴散不止，教育產業即是受害者之一。

補破網先擇兩岸破口下手，單陸生來台就學一事，早先中部幾所績優私立大學的陸生從四、五百人至千餘人不等，挹注各校學費數千萬至億元以上，非但助益各校資源，陸生相對也受惠；很多陸生挾其在台受教優勢，申請到香港或新加坡等研究所名校深造，其互惠循環的結果，台灣教育業可得複數效益。

中國大陸今年的九三抗日勝利紀念活動，賴政府似乎僅聚焦在如何規範台灣什麼人不准參加對岸的閱兵活動，可有留意大陸央視播放國民黨名將張自忠等抗日英勇事蹟；還有，重慶市中山四路的「桂園」，這處一九四五年國共談判的地點內，不隱匿國民黨抗日史實圖片資料，不收門票對外開放。歷史就是歷史，傳承後人，可供學習與改進。

賴總統閉門高舉「抗中保台」，也將之訴諸行動，然而他可曾思慮：樹立客觀正確史觀對後代子孫的教育價值，方可孕育子孫對生命深層認知、進而擁有判斷國內外事務的能力。這才是正念。

兩岸交流互惠，台灣不會全然是輸家，賴總統看待兩岸議題「勿緊握鐵錘治國」，這是筆者去年六月在聯合報民意論壇撰文「賴總統 勿緊握鐵錘治國」的建言，再請賴總統丟棄認知偏見，速速縫補兩岸破網。

影／總統宴請立委 盼黨籍立委成為與人民溝通的管道

賴清德官邸餐敘 綠委反映關稅、風災地方感受「沒談到黨團改組進度」

沒有兩個太陽…柯文哲組法務小組專心司法 黨務黃國昌處理

2公尺臭青母誤闖金山農舍困魚網 動保員出手破網救蛇

青年體能下滑 國防形同虛設

對岸軍事動作頻繁，從近年環台軍演、上周大規模閱兵秀肌肉、到各省對中學以上學生進行制度化的國防與軍事訓練，不難看出其備戰意...

柯文哲正面臨 哈姆雷特時刻

上帝是公平的，祂會給每個人至少一次機會，所謂的「哈姆雷特時刻」，讓你可以反省自己的一生，做出重要的存在決定。柯文哲無疑正...

科技．人文聯合講座／馬路流動餐車的網路游擊妙策

漫步在紐約曼哈頓街頭，各式各樣的馬路餐車讓人充分感受到活潑多元的美食氛圍，那是任何旅客都不會錯過的特色風景。

身障者、銀髮族運動 值得更多挹注

運動部昨天成立，首任運動部部長的李洋表示，他是一名運動員，能體會運動員心聲，清楚運動的挑戰；李洋還提出六項重點，包括要落...

保台海和平 賴先棄兩國論

大罷免慘敗後，賴清德總統近日接受綠媒專訪，被問及兩岸關係時，賴總統表示希望跟大陸和平相處並展開對話和交流；但兩岸交流應對...

