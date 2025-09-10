聽新聞
柯文哲正面臨 哈姆雷特時刻
上帝是公平的，祂會給每個人至少一次機會，所謂的「哈姆雷特時刻」，讓你可以反省自己的一生，做出重要的存在決定。柯文哲無疑正面臨著哈姆雷特時刻。
柯Ｐ聰明絕頂，這一年的磨練其實是政治家夢寐以求的機會。他引用韓國瑜「世上苦人多」就表示他看到了。看到了又如何，做還是不做？To be or not to be？這是柯Ｐ面臨的抉擇。甘地、曼德拉、甚至耶穌，佛陀，都面臨過這一刻。這個to be不只是小我的生命，也可能是一群人的未來、或是一個文化的走向。
以柯Ｐ為例，他可以再度參選總統，搞得藍白俱焚。他也可以退一步路，替台灣人爭更健全的民主。假如他真能徹悟，那不得了。
這次中共大閱兵，幾乎任何人都看得出來其無意對台用兵。中華民國就是唐僧，大家都要吃唐僧肉，例如抗戰的正統；除了抗戰，這唐僧肉也是民主的實驗場。所以柯Ｐ退一步路就是進百萬步路，但他要能自己看得清楚；當然，他也可以獨善其身。只是以柯的性格，應該不會。我們拭目以待。
不僅柯Ｐ，許多政治人物如川普、普亭、甚至富豪如馬斯克都面臨哈姆雷特時刻。今後的幾年也是未來人類是否還有民主的關鍵時刻，我們也拭目以待。
