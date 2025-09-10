擘畫運動新藍圖的2要務

首任運動部長李洋揭示了未來施政的願景，其中「整合競技運動結構」一項，他明確點出將致力於「協助學生運動員兼顧學業與訓練，並加強運動部、國訓中心與各單項協會的合作」，此番宣示為台灣競技體育發展注入了一劑強心針，卻也點出了長久以來體育界的核心困境─一個個有天賦的年輕選手，如何在漫長的養成過程中，不致因升學壓力而中斷訓練；或因過度專注競技而犧牲學業，最終導致職涯斷鏈。

然而，理想的擘畫要落地生根，就須正視盤根錯節的現實困境。當前台灣的競技運動員培育體系猶如多頭馬車，各方力量雖看似目標一致，實則步調與利益皆不盡相同。其次，觀察運動部、國訓中心與各單項協會的「合作」關係，其複雜性更甚於選手的個人掙扎。運動部做為最高主管機關，手握資源分配與政策走向，但往往因距離第一線訓練場域過於遙遠，政策難以切中要害。國訓中心擁有最精良的硬體設施與運動科學團隊，但其服務對象主要為已達金字塔頂端的國家隊菁英，難以顧及廣大的基層潛力選手。

面對此一困境，李部長在政策執行上須有更細緻的配套措施。第一，針對學生運動員的學業與訓練平衡，應建立「分級分類」輔導機制。對於以國內大專院校為升學目標的選手，應強化現有的「運動績優生升學輔導辦法」，並要求合作的大專院校提供更彈性的學分修習制度與課業輔導資源，確保選手在訓練之餘亦能獲得學識成長。而對於有潛力挑戰國際職業舞台的頂尖新秀，則應借鏡國外模式建立更專業、更集中的「競技體育中學」或訓練基地，提供客製化的學程，使其在訓練上無後顧之憂。

第二，強化運動部、國訓中心與協會的合作，關鍵在於建立一個「權責分明、利益共享」的平台。 運動部的角色應是資源的「整合者」與制度的「建構者」，而非單純的經費發放單位。可考慮推動「運動項目分級補助計畫」，根據各協會的組織治理透明度、選手培訓成效及基層推廣實績，給予不同的資源挹注，以此激勵協會進行內部改革。

同時，應下放更多權力給國訓中心，使其不僅是「訓練中心」更是「人才發展中心」。國訓中心可主動與各級學校、重點協會合作，建立區域性人才發掘與培訓網路，將頂尖的運動科學資源向下延伸，協助基層教練與選手獲得更科學化的訓練知識。單項協會則需專注於辦理國內外賽事、完善教練與裁判制度，並積極尋求社會資源。三方應定期召開協調會議，就選手的選拔、培訓、參賽計畫進行實質討論，讓資源真正用在刀口上。

台灣的競技體育從來不缺有天賦的選手，缺的是能讓他們無後顧之憂、專心致志的成長環境。李洋部長的美好藍圖能否化為實景，考驗著新團隊的智慧與執行力。唯有各自擺脫本位主義，從學生運動員的真實需求出發，建立一個權責清晰、資源共享、溝通順暢的合作生態系，才能真正整合台灣的競技運動，讓每一滴在賽場上拚搏的汗水，都能灌溉出最豐碩的果實。