科技．人文聯合講座／馬路流動餐車的網路游擊妙策

漫步在紐約曼哈頓街頭，各式各樣的馬路餐車讓人充分感受到活潑多元的美食氛圍，那是任何旅客都不會錯過的特色風景。

據估計，曼哈頓地區核發的餐車超過千輛，業者通常根據許可證畫定的特定區域、時間及相關規範來駐點營業。在許多情況下，這些餐車會選擇定點來停放擺攤，以便招攬周遭的忠實顧客。然而，這並不意味著他們的駐點是固定不變的，因為如果能臨機因應變動需求，餐車的營運將更加靈活豐收。

例如，許多餐車都會選在中午時段停在辦公區域、學校附近或主要交通路口，這樣能夠吸引大量的上班族或學生客群；等到晚上或周末時，部分餐車就會移駕到夜生活區域，如時代廣場、東村、華埠等，這樣才能服務夜間出遊的人群。

餐車到處趴趴走，大家要如何找到自己的最愛呢？手機上有幾款非常便捷的應用軟體可以協助追尋，例如Roaming Hunger（漫遊飢餓）、Street Food Finder（街頭食物搜尋器）、Truckster（餐車）、Food Truck Finder（餐車搜尋器）等，光看ＡＰＰ名稱就已讓人垂涎欲滴。使用者透過它們可即時定位偏好的餐車，也能快速找到附近駐點的餐車；此外，大家也可查詢餐車的營業時間、菜單與預訂選項，甚至還能線上點餐外送。

如今，資通訊科技的迅速發展已對流動餐車文化帶來顯著變革，尤其是營運模式、顧客互動、行銷方式和餐車挑選等方面；馬路餐車已從傳統小型的地方性行業，逐步轉型為在全市範圍、甚至全國或全球蓬勃發展的「網路游擊」行業。透過社群媒體的行銷力量，餐車業者能夠創建自己的品牌形象，並且針對特定族群進行推銷。他們在社群媒體上與顧客保持互動，不僅能即時發布自己的擺攤地點及優惠訊息，同時也可適時回應網路評論。

餐車文化融合街頭飲食、移動餐廚、異國料理和社交經濟，形式上從早期的手推車、馬車、腳踏車，一直到目前國內外都相當風行的胖卡餐車，已然形成一種特殊的流動飲食文化。餐車的軌跡在社群網路「來有影、去有蹤」，可靠度因而大大提升，一掃往日大家對餐車「跑得了和尚也跑得了廟」的戒慎恐懼。

前陣子回國時，發現住家附近的一塊畸零地，每日早中晚都有各式各樣的餐車輪流駐點擺攤，讓人彷彿置身「月不落」小夜市。由於該市集就在捷運站出口，人潮絡繹不絕，路過民眾都很好奇駐足觀望。其實，只要加入該市集的社群網路群組，每天晚上就可得知明日前來擺攤的餐車，並且還可透過記事本預訂餐飲。

在「傳統情報站」理髮店的介紹下，筆者日前也加入該群組，了解一下住家旁的流動饗宴；不加還好，一加不得了！每日數百則訊息蜂擁而至，三不五時還有吵架的和勸架的。唉！斬草不除根、春風吹又生，那一則又一則的雜訊，可真讓人滑不勝滑呀！（作者為台大資工系教授）