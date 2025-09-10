快訊

身障者、銀髮族運動 值得更多挹注

聯合報／ 黃如輝／曾任特殊奧林匹克羽球教練（嘉縣朴子）
基隆長庚紀念醫院舉辦「情人湖健走活動」，院長吳俊德帶領同仁和參加的民眾，一起從情人湖院區走向情人湖，希望民眾養成運動習慣。圖／基隆長庚醫院提供
運動部昨天成立，首任運動部部長的李洋表示，他是一名運動員，能體會運動員心聲，清楚運動的挑戰；李洋還提出六項重點，包括要落實全民運動、推動運動部和國訓中心及各單項協會緊密合作、提升台灣舉辦國際賽會的能力和能見度、促進運動產業的發展，以及投入青少年和基層培育，打造更完善的系統。

筆者曾擔任過特奧運動教練，但對於身障者與高齡者運動有兩個期許。首先是照顧身心障礙者，筆者社區有位自閉症的小朋友，因為是獨子加上缺乏同儕，常獨自一人騎著自行車在社區車道繞圈。筆者曾和這位小朋友接觸過幾次，發現其運動細胞不錯，互動過程情緒穩定且專注；可惜筆者並非專業教練，這孩子也沒有安全運動的環境，無法規律運動。

若這樣的身心障礙者能夠得到專業指導，對其身心健康與家人喘息都將有莫大助益。有關身心障礙者的運動，卻是目前最易忽視且難以普及的領域，期許運動部成立後，也能對身心障礙者運動多所挹注與關懷。

其次，是銀髮族運動觀光經濟。兩年前電視上播出自行車環島實境節目，家族中長輩掀起一波「騎車環島」的討論，卻因晚輩們都需要上班而無法陪同，且各自體力與經濟狀況不一，對於高齡者環島的任務規畫實在很難達成共識。長輩們討論後，以年紀稍長者騎乘機車伴隨，另年紀稍小且體力堪負荷者則以電輔車為運具，預計途中造訪十座媽祖廟為首波行程目標。

台灣進入超高齡化社會，銀髮族運動觀光經濟有極大發展空間，運動部若能有妥善的規畫，打造友善的銀髮族運動環境，將有助於推動國內銀髮運動普及，也能藉此吸引年長的外國遊客來台運動觀光，讓運動經濟為台灣觀光注入新活水。

