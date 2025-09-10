青年體能下滑 國防形同虛設

對岸軍事動作頻繁，從近年環台軍演、上周大規模閱兵秀肌肉、到各省對中學以上學生進行制度化的國防與軍事訓練，不難看出其備戰意圖與紀律嚴謹一面。特別配合運動強國目標，體育列為大學入學高考項目，學生在基礎體能、軍事素養以及集體紀律上，確實展現出「有備而來」姿態。反觀台灣卻走向另一個極端。

教育體系強調以學生自主為核心，學生或家長對政策稍有不滿，往往能迫使主管機關退縮。例如教育部推動校園手機管制，據聞因學生反彈而延宕；事實上，這種保護主義已逐漸滲透至體育與國防教育領域。

筆者為一線體育老師，明顯感受從高中到大學，體適能測驗成績下滑趨勢，主因考慮學生意願與狀態。另觀察到由於教官陸續退出校園，現行國防教育已淪紙上談兵；相較於過往強度，課程內容缺乏實質訓練，不僅難以培養學生應變能力與戰爭心理準備，一旦真有危機，如此的教育訓練恐難支撐年輕世代挺身而出。更令人憂心的是，領導人常高喊「抗中保台」、對外採取激烈言辭，實際卻未見有具體政策落實於國防教育或全民防衛。口號與作為脫節，不免令人搖頭。

無人樂見戰爭，但和平亦非憑空而來。若青壯世代沒有足夠的體能、國防意識與基本軍事素養，國家防衛力量形同虛設。筆者呼籲，國防安全根本之道需從教育體系做起，務實推動體能與軍訓課程，培養學生必要之體能與紀律；否則當風雨真正來臨之時，再多的口號也顯得蒼白無力。