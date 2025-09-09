聽新聞
光電板覆蓋 水中生物受害

聯合報／ 洪楚璋／台大退休教授、中研院退休研究員（台北市）
審計部最新報告指出，已查核的漁電共生案場中，近七成未落實養殖事實，形同有電無魚。圖／聯合報系資料照片
八日聯合報頭版報導「漁電共生查核，近七成有電無魚」，並附圖揭示中南部光電板覆蓋魚塭情形。

二○一六年本人即曾投書民意論壇「太陽能板會殺了水庫」一文，詳述水庫水資源仰賴自然水生態環境，例如水中浮游植物、浮游動物、魚類及底棲生物，都需要陽光。正常水生態系環境，浮游植物必須在水質清澈之透光度（即陽光）下進行光合作用而生存生長；浮游植物再供給浮游動物、魚類及底棲生物生存生長（即食物鏈）；死亡的各類生物體再分解產生營養鹽，提供浮游植物進行光合作用。

如果阻礙陽光進入水中、使浮游植物無法進行光合作用，必然中斷正常食物鏈，導致浮游植物及各種生物死亡，也必然消耗水中溶氧、破壞分解。水溶氧量減少、缺氧，有益的浮游植物會優先淘汰死亡，留存的是有毒浮游植物與藻類，導致魚貝類中毒。筆者曾於一九七○年代參與一起消費者食用貝類中毒死亡案調查，採集樣品送驗發現累積具毒性的渦鞭毛藻類，因而「破案」。

如今幸有七成「有電無魚」，剩下三成是否含有毒的渦鞭毛藻類，建議漁獲檢驗後再進入市場銷售。

