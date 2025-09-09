聽新聞
0:00 / 0:00
光電板覆蓋 水中生物受害
八日聯合報頭版報導「漁電共生查核，近七成有電無魚」，並附圖揭示中南部光電板覆蓋魚塭情形。
二○一六年本人即曾投書民意論壇「太陽能板會殺了水庫」一文，詳述水庫水資源仰賴自然水生態環境，例如水中浮游植物、浮游動物、魚類及底棲生物，都需要陽光。正常水生態系環境，浮游植物必須在水質清澈之透光度（即陽光）下進行光合作用而生存生長；浮游植物再供給浮游動物、魚類及底棲生物生存生長（即食物鏈）；死亡的各類生物體再分解產生營養鹽，提供浮游植物進行光合作用。
如果阻礙陽光進入水中、使浮游植物無法進行光合作用，必然中斷正常食物鏈，導致浮游植物及各種生物死亡，也必然消耗水中溶氧、破壞分解。水溶氧量減少、缺氧，有益的浮游植物會優先淘汰死亡，留存的是有毒浮游植物與藻類，導致魚貝類中毒。筆者曾於一九七○年代參與一起消費者食用貝類中毒死亡案調查，採集樣品送驗發現累積具毒性的渦鞭毛藻類，因而「破案」。
如今幸有七成「有電無魚」，剩下三成是否含有毒的渦鞭毛藻類，建議漁獲檢驗後再進入市場銷售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言