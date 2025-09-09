高齡駕駛非原罪 限制不如加強教育

近年來，台灣交通安全問題備受國際關注，甚至被外媒冠以「行人地獄」之名。其中，部分交通事故涉及高齡駕駛，導致社會輿論將責任歸咎於年齡，進而影響主管機關推動更嚴格的高齡駕駛規範，例如下修換照年齡、增加體檢及提高認知測試的強度。

參與台灣道路交通安全多年工作，我堅信高齡駕駛並非原罪，不應戴著有色眼鏡看待他們。問題的核心不應是年齡，而是駕駛能力與安全意識，政府與社會應更積極地以提醒、教育、訓練，引導高齡駕駛人趨吉避凶。

事實上，現行「道路交通安全規則」已對高齡駕駛設有考量與規範。例如，年滿七十五歲的普通駕駛人，需每三年換發一次駕駛執照，並通過體格檢查、汽車駕駛人認知功能測驗合格，或檢附無患有中度以上失智症之證明文件。至於職業駕駛人，年滿六十歲者須每年體格檢查一次；逾六十五歲的大型車職業駕駛人、逾六十八歲的小型車職業駕駛人，更需符合嚴格的體格檢查、認知功能測驗合格基準，才得繼續執業，最高分別至六十八歲及七十歲。這些規定，清楚展現了主管機關對高齡駕駛能力的重視與把關。

然而，單純的限制並非解決之道，應透過以下三方面，將焦點從「禁止」轉向「賦能」：

一、再教育與再訓練：強化高齡駕駛人對現行法規的理解，例如行車前的車輛檢查、燈光與手勢的正確使用、遵守速限並在視線不佳路段減速慢行、保持安全距離、路口轉彎與禮讓行人等「防衛駕駛」概念，促使其提早反應。

二、自我評估與應變能力：指導高齡者認清自身身體反應的變化，審慎檢視若遇事故後的自救與救他能力。

三、提升可辨識度：研議增加高齡駕駛車輛的特殊標示，讓其他用路人能及早注意高齡駕駛的存在。

道路安全是全民共同的責任，透過綜合性的再教育、再訓練與再導正，我們才能協助高齡駕駛人保有尊嚴、安全地享受駕駛生活，而非一味地將其歸咎為交通亂象的根源，如此方能共同打造一個真正友善、安全的交通環境。