大師兄引退 台灣棒球感謝有你

周日在台北大巨蛋，四萬名爆滿觀眾見證大師兄最後一役，向這名傳奇球星道別。職棒生涯最後一擊，林智勝宛若魔法般，將小白球轟出場外，畫下最完美的句點。在尊榮的引退儀式後，伴隨球迷的不捨淚光，中華職棒永遠的「大師兄」緩緩步下舞台，結束絢爛的球員生涯。

林智勝二○○四年踏入中職即扛起第四棒，打擊天分超越同儕；職棒生涯前九季全壘打都達雙位數，且三季破三十轟，不啻為最強本土打者。廿二年的職棒生涯打過三支球隊、出賽一千七百餘場、摘下六座總冠軍，是少見傳奇球星；生涯敲出逾三百轟、一千安、一千打點，外加一百餘次盜壘，也是中職史上唯一；職棒生涯共累計三○五支全壘打、最後一打席開轟，更樹立了難以超越的中職障礙。不論在哪一支球隊，林智勝始終扮演團隊核心，不僅球技超群，亦不吝於提攜後進，堪稱後輩的精神導師。

中華職棒是累積數據的舞台，一場場的國際賽事則是征服球迷的戰場。自二○○一年亞錦賽到二○一七年經典賽，十六年的國際賽舞台，大師兄總是在關鍵時刻揮出驚天一棒，為中華隊帶來希望。

二○○六杜哈亞運，跪地擊出再見安打、逆轉擊潰日本一舉奪金；二○一三年經典賽棒打日本田中將大，奪回球隊領先位置；二○一五年十二強賽，石破天驚的三分砲更令古巴教頭傻眼，迄今深烙球迷心中。繼陳金鋒與彭政閔之後，在重大國際賽事中，林智勝往往是球隊的定心丸，也是球迷的黏著劑。

大師兄的職棒生涯儘管多是榮耀時刻，卻也曾飽受抨擊，不過，他反將批評轉化成為前進動力。

二○○八年在比賽中，他因不滿判決、衝撞壘審而遭禁賽，隔年卻迎來大爆發，以卅一轟刷新當時本土球員的單季開轟紀錄。他也曾因壓力沉重而用酒精來麻痺自己，後來調整心態努力走出人生低潮。

二○一三年於一次賽後駕車又不幸撞上計程車，造成左膝韌帶撕裂，職業生涯恐將告終；但他努力復健，不僅復原超乎預期，還趕上翌年開幕戰。大師兄的堅韌意志不僅點亮自己生命，更燃起球迷的熱情。

大師兄無畏人言，敢於衝撞體制。二○一五年桃猿隊奪冠，大師兄拿下ＭＶＰ後行使自由球員權利，以三年四五○○萬跳槽加盟中信兄弟；桃猿球迷難以接受，甚至斥其為叛徒。大師兄卻不在意，直言接受所有批評，並說自由球員制度從沒人真正成功過，若無人敢行使則制度不可能修正。勇於踏出艱難一步，不僅掙得自己身價，也讓職棒環境更趨健全。而今自由市場熱絡，球員薪資不斷提升，棒球經濟規模擴大亦帶動國球蓬勃發展，大師兄的前人腳步貢獻頗多。

廿二年的職棒生涯，林智勝真誠面對棒球、燃燒自己，帶給球迷無限感動，成就其無與倫比的地位。這位中華職棒史上的全壘打王、國際賽場上的大師兄，儘管卸下了戰袍，但他霸氣揮棒的身影必將永駐球迷心中，關鍵一擊的榮光也將世代傳唱。