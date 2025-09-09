聽新聞
期許我國體壇 培育出更多「雙林」

聯合報／ 李嘉賢／教（嘉義市）

中華職棒味全龍隊的林智勝從球員生涯退役，日前三場引退賽總計吸引逾十萬人次的球迷進場看球，林智勝更在最後一役的最後一個打席擊出全壘打，讓台北大巨蛋的全場球迷為之瘋狂，這一幕肯定會深深印刻在所有棒球迷的心中。

至於曾在美國ＮＢＡ籃球場上掀起「林來瘋」的哈佛小子林書豪，也在日前宣布高掛球鞋，他表示要把時間用來陪伴家人。林書豪在球場上的拚勁，感動了所有熱愛籃球的球迷，同樣也在台灣運動史上留名。

不論是林智勝還是林書豪，都是球迷們關注的焦點人物。球迷們願意付費進場看球，就是希望親眼見證他們叱吒球場的優異表現；「雙林」的退休也代表著一個美好時代的結束。他們同時也是幸福的，在決定放下球棒、高掛球鞋的時刻，仍享有廣大球迷的支持與掌聲；只要他們有意願，往後仍能帶著過去累積的不凡紀錄，朝著專職教練工作發展。

相較之下，更多的運動員是默默、黯然地離開運動舞台；甚至在失去舞台後便無其他謀生技能，僅能以打零工的方式度日。在雙林風光退役之後，今天新成立的運動部也應加速研議，如何能給予運動員們更多的保障，讓更多人願意以運動為志業。如此台灣才有機會培育出更多的林智勝與林書豪，讓頂尖的運動選手源源輩出、為國爭光。

