運動部首任部長的挑戰

聯合報／ 蔡春綢／前國家田徑代表隊、民眾黨候任不分區立委（雲縣北港）
運動部今天正式揭牌，由兩屆奧運羽球金牌名將李洋出任首任部長。圖／聯合報系資料照片
運動部今天正式揭牌，由兩屆奧運羽球金牌名將李洋出任首任部長。圖／聯合報系資料照片

運動界的大事，亦為體育治理的新考驗：今天運動部正式揭牌，由兩屆奧運羽球金牌名將李洋出任首任部長，先前這項任命消息一出，即已引起社會高度關注。李洋的確在國際賽場上締造台灣體育史上的榮耀，帶給國人無比的驕傲與光榮；部長的人事任命，也象徵著政府願意重視運動員、提升體育地位的企圖心。

平心而論，體育競技的卓越成就與公共行政的治理能力，是否能夠畫上等號？值得探討，畢竟是兩個完全不同的領域。行政工作講求經驗、歷練與規畫能力，非單憑明星光環或個人魅力就能勝任。以教育體系為例，一位校長的誕生，往往是從導師或最基層的行政職務做起，歷經各處室的實務考驗、熟悉校務運作，再通過層層甄試，千錘百鍊之後方能名正言順地領導全校事務。這樣的過程，不僅展現專業累積，更體現了行政倫理與秩序。

相較之下，李洋部長年僅三十歲，就要承擔領導龐大體育行政體系的重責大任。運動部內不僅資深專業人才濟濟，外部更有各個單項協會、地方體育會、單項委員會及體育組織等盤根錯節的利益網路。這樣的格局就像是新手駕駛，當他手握方向盤，車上卻坐滿了資深前輩與各路人馬。如何在這樣險象環生的複雜環境把持方向、帶動大車前行，進而安全抵達目的地，不只是勇氣與企圖心的挑戰，更考驗其智慧、整合力與改革魄力，避免因經驗不足而造成體育治理上的震盪與不安。

因此，在肯定政府對運動人才的重視之餘，更應看到體育行政的繁瑣和複雜性。新部長若能展現虛心學習的態度，廣納各方建言，並以制度化方式推動改革，方能真正扭轉體育政策長期以來的積弊；例如資源分配不均、協會治理爭議、選手權益保障不足等等。唯有如此，運動部才能不只是形式上升格，而是真正成為台灣體育治理的新契機。

運動場上的冠軍，能否轉化為行政場域的領導者？這不僅是對李洋個人的挑戰，更是對政府「用人之道」的一次檢驗。台灣社會都拭目以待，看這場「體育明星進入公共治理」的實驗，能否成功改革台灣體育政策、翻轉體壇、突破舊框架，讓每位孩子都有築夢的舞台，昂首邁向國際；為台灣體育帶來石破天驚的突破，繼續發光發熱。

