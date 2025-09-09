聽新聞
科技．人文聯合講座／亂局中想起李國鼎充滿智慧的話

聯合報／ 李家同

有人問李國鼎先生，台灣是從什麼時候開始工業起飛的？他的回答相當精彩，他說：台灣的工業起飛是在「耕者有其田」以後發生的。因為這個土地改革以後，大批農民變得比較有錢了，也因為我國很多人的購買力提高了，企業主就可以投資在工業上。當然，我相信那時大多數的工廠在製造民生用品，如鞋子、襪子、衣服等。李先生的想法非常簡單，如果我們沒有耕者有其田，能夠購買新鞋子、新襪子、新衣服的人就會很少，也沒有什麼企業主肯投資這種輕工業了。

如果各位到歐洲旅行，仍然可以看到一些古堡的廢墟，這些古堡外圍都有護城河，也有吊橋可以拉起。古堡主人在古堡內享受奢侈的生活，古堡外卻有大批的窮人。可是歐洲發生了工業革命，很多資本家發展了很多工業，他們最需要的是要有人使用他們的產品，比方說火車。有人建造了鐵路，也生產了火車，但是一般人非常窮困，坐不起火車，有了這些工廠也沒有用。汽車更是一個很好的例子，汽車公司絕對希望相當多的人有能力購買汽車。

一人獨富萬人窮的時代結束了，先進國家都希望全國人民均有足夠的財富。

因此，對整個地球來講，其實「一國獨富萬國窮」的時代也已經過去了。二次世界大戰結束，全世界只有美國本土沒有受到二戰的蹂躪，歐洲國家雖然在復甦之中，但仍然相當窮困。美國因此推出了「馬歇爾計畫」大量援助歐洲。我們當然可以說馬歇爾計畫是出於善心，但其實多多少少也有私心在內。因為一個強大的歐洲，對當時的美國而言是相當重要的，它阻擋了共產主義的蔓延，也使得相當多的美國產品可以銷到歐洲去。

所以我認為，任何一個國家都可以努力使自己成為一個強大的國家；但是永遠要記得，一個國家的強大，不能使別的國家受害，因為再強大的國家，其產品也需要外銷。如果別的國家都因你的強大而比較窮了，這些國家的購買力也會減少，那麼「強大」恐怕也只是空想。

過去的歐洲富人常在碉堡周圍建造護城河和吊橋，有一點與世隔絕的意思。可是現在富強的國家都是有工業的，沒有一家科技公司可以在國內找到所需的材料、零組件和設備。也就是說，先進國家一定要和其他國家保持友好，否則也不可能製造出極有價值的工業產品。

我們應該重新再讀一遍李國鼎先生所說的話，李先生的話不僅對我國有用，也對全世界有用。我們不妨每年舉行紀念李國鼎先生的活動，將他充滿睿智的想法告訴全世界。我們應該有這種志氣，在這個混亂的時代告訴大家，每一個國家都應該和其他國家共享繁榮。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）

