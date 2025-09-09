聽新聞
司改寧縱勿枉 勝過坐牢體驗營

聯合報／ 施文儀／疾管局前副局長（台北市）

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案遭羈押禁見滿一年，昨天終於完成辦保、步出法院，也讓司法羈押制度再度成為輿論焦點。

司法的使命，在於保障人權與維護社會公義。柯文哲日前在北院出庭時提到，未來司法官上任前應「先關一周」、知道什麼是羈押禁見，以體驗羈押之苦，藉此避免羈押氾濫。然此言雖博眼球，卻本末倒置。司法改革的核心不在「坐牢體驗」，而在落實「寧縱勿枉」。

司法最可怕的不只是縱容少數罪犯，而是錯押無辜；冤案摧毀的不僅是個人名譽與自由，更瓦解家園幸福，造成社會長遠之痛。

當冤獄成為常態則司法信任崩塌，這正是現代法治國家強調「勿枉」的理由。

因此，司法官若在「無過失」下誤判，應由國家賠償以維護制度信賴；但若因過失、故意或濫權而製造冤案，責任不應全民埋單而必須追究個人。除刑責外還應納入懲戒，影響司法官之考績、升遷與退休待遇；情節嚴重者，更應撤銷司法官及律師資格，正如醫師嚴重違規會被吊銷執照，唯有如此，方能真正遏止濫押。

司改應聚焦三點：一是建立明確的羈押審查標準，避免權力濫用。二是加強冤案統計監督，將「羈押後判無罪」之比例納入考核，並落實追責。三是健全懲戒制度，讓司法官明白濫權必有後果。至於教育訓練，更應重視內化法治精神與人權價值。

除案例研討、模擬法庭之外，亦可借鏡醫學界的「標準化病人」與「神秘客」制度，讓司法官在模擬情境中養成共感意識，而非僅靠一星期「牢獄營」的表演式體驗。司法不是一齣戲碼，而是制度工程，唯有「寧縱勿枉」，並確立「無過失由政府賠、濫權由個人負」的責任分際，才能重建社會信任。

至於柯文哲案究竟是否遭濫押，仍待後續司法釐清。柯此刻拋出「坐牢體驗營」之說，反有將個人遭遇轉嫁為制度報復甚至製造司法對立之嫌，更像是政治操弄，而非曾經的總統參選人應有之格局。

