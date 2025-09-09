總編開箱／石破辭柯交保 台日同陷朝小野大

日本首相石破茂請辭，為東亞政治投下震撼彈。自民黨創黨七十年來首度在執政時期同時丟掉參眾兩院多數，石破茂不得不為三連敗負責下台。表面是高通膨、米價飆升與薪資下滑掀起民怨，深層則是日本社會進入「朝小野大」的新局：右翼民粹崛起、國民民主黨握關鍵票，迫使自民黨重新學習如何妥協，甚至被迫與在野黨共治。

台灣政壇同樣陷入權力拉鋸，但走的卻是另一條路。柯文哲交保後再度成為輿論焦點，「藍白合」議題繼續撼動政局，藍白在國會合作迫使民進黨政府一敗再敗，但部分藍營卻刻意與柯保持距離，以免被視為替他背書司法爭議。藍白若能合縱連橫，固能聯盟逼綠低頭；若破局，則在野力量四分五裂，徒令賴政府坐收分化紅利。藍白合不是選舉策略問題，而是未來兩年台灣政治重分配的生死線，而柯文哲的不可預測性，很可能讓合作變成風險而非穩定器。

石破茂任期雖短，但擔子極重。他面對川普政府的關稅壓力，要不失日本立場地強保日本利益，著實不易，然而在內政上，始終無法滿足新生代求改變的期望。一如民進黨如今被視為保守政黨，石破不能在第一時間請辭，一拖再拖也不能不面對政治現實，賴清德政府也以拖待變，只不知不肯下台的卓內閣能在國會撐多久。

日本面臨的挑戰在於能否在朝小野大局面下維持決策效率。若新總裁只求短期妥協，改革與國防恐被稀釋。但至少在台海議題上，日本仍展現罕見的跨黨派共識，連在野黨立憲民主黨也主張提升防衛能力、阻止中國以武力改變現狀。這種超越黨派的共識，正是台灣當前所難尋的政治成熟。

更值得玩味的是，日本改革派的領袖與台灣改革派呈現完全不同的氣質。小泉進次郎被視為能修復社會裂痕的「和解型改革者」，擅長在自民黨內外搭橋；柯文哲則是典型的「破壞式創新者」，以衝撞體制、挑釁話語博取聲量。這一年來牢獄之災種下難解政治恩怨，也使部分綠營人士期待的綠白關係難以重建。

民進黨政府雖然在大罷免挫敗，但並無意和在野妥協。賴清德在失敗後的「變陣」，是力圖保住來年選戰再流失的止血動作，請出要對在野「割喉割到斷」的邱義仁來主持選對會。石破茂自民黨總裁的任期是三年，選輸了再賴，也賴不過一個月，柯建銘大罷免前聲音多大，罷免失敗後卻「此時無聲勝有聲」，拿任期當藉口，但又賴得了多久？

日本自民黨在挫敗後學會妥協，台灣民進黨卻還在對抗中打轉。東亞風雲詭譎，台灣若只羨慕日本對台的支持，卻不思如何在國內形成共識，將難以說服國際社會相信台灣能承受外部危機。石破茂的請辭提供一面鏡子：真正的民主，是認清政治現實，在挫敗後找到朝野共同前行的道路，穩住國家不分裂。