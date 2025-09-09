賴的休養生息 只為政爭

賴清德總統在「大罷免」失敗後首次接受「親近媒體」的專訪，除了表達「台灣要休養生息」外，也向「中國」喊話，期待能對台灣「張開拳頭」，因為「手上拿著槌子，你眼中看的都是釘子」。同時，賴清德更引據經國先生的名言，指出台灣幾十年來都貫徹他的「堅守民主陣容」政策。

在發動大罷免戰役失敗後的民進黨，卻說要與台灣人民「休養生息」，像是政府剛完成「平亂」或戰勝敵人一般。其實，「休養生息」只是民進黨策動大罷免失敗後必須「戰力休整」的飾詞而已；戰敗後必須戰力休整，以等待出戰機會。

賴清德在專訪中刻意斷章取義提到經國先生的「名言」，就是為持續「戰」下去，建構與鞏固其正當性。民國六十七年，經國先生於第六任總統的就職演說中，確實提到了「中華民國堅守民主陣容」和絕不改變堅持反共的立場。然而，賴清德扭曲的真相是，經國先生的中華民國並非是現今已被台獨化的「中華民國」；且「堅守民主陣容」其實是源自蔣中正總統遺囑所載，「實踐三民主義、光復大陸國土、復興民族文化、堅守民主陣容」的遺志，如今台獨化的「中華民國」卻已完全違背上述目標。

不僅如此，當年經國先生提到「堅守民主陣容」時，還強調要「加強對自由國家友好的道義的關係」，並宣稱「中美關係的加強，更是我們一貫的政策和原則」。但就在該年底，中共宣布實施改革開放政策，而與美國有邦交關係的那一個「中國」，也從中華民國變成「中華人民共和國」。經國先生在就職演說中提到「堅守民主陣容」，當時主要是說美國聽的，因為那時美國和中共簽署「上海公報」、進行「關係正常化」已有六年；經國先生意在提醒美國，不能自失世界自由民主陣營的立場。

賴清德此刻提到「堅守民主陣容」，主要是說給自己的支持者聽，並暗指凡是與民進黨反共反中不同立場者，即是未能「堅守民主陣容」。且賴清德要讓支持者相信，台灣若因繼續推動「務實台獨」而「有事」，美國和各自由民主國家也必給予協助而「有事」。賴清德以「槌子釘子論」向中共喊話「希望和中國和平相處」，既是違憲、也是中共不可能接受的「兩國論」。

馬英九執政時期，中共已對台灣遞出許多今天賴清德期待的「橄欖枝」，事實上兩岸仍現存不少過去建立的「橄欖枝」，賴清德在專訪中卻避而不談。從賴專訪內容可知，他只是要表達大罷免後需要「戰力休整」，但消滅國民黨以全面執政、推進務實台獨的作戰目標均不變；包括柯文哲此際能夠交保，也應是賴在戰力休整期間構思出的戰略而已。