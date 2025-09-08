總編開箱／民眾黨兩個太陽？取決於柯文哲

民眾黨是否出現兩個太陽的領導？以及藍白能否順利合作？這一切都取決於民眾黨前主席柯文哲一人的態度。

北院裁定柯文哲交保後，雖然他因為保釋金湊不足，再加上不想借錢、欠人情，所以暫時未辦理交保，而是等待柯家自己人的努力；外界也開始關心，離開民眾黨一年時間的柯文哲，若是保釋後重返民眾黨，即便不是黨主席，也很可能和現任黨主席黃國昌會出現「雙核心」時代，若是黨內有「兩個太陽」，黨員也將無所適從。

其實，正如民眾黨自家人的評估，真的不太可能出現兩個太陽的情況；只是，恐怕也不會如民眾黨所言，兩人會合作無間、沒有路線問題。

因為柯文哲在任黨主席時，尊重黨團運作，也給黃國昌很大的發揮空間，但柯文哲畢竟是黨魁，雙方即便私底下意見分歧，最終拍板定案的仍是柯文哲。去年，柯文哲因為官司纏身，在司法威嚇下辭去黨主席，而當時也是在他欽點下，將黨主席的位置交棒給黃國昌。

若不是因為柯文哲幫忙背書，黃國昌要順利當選民眾黨主席，恐怕會遭遇不少阻力，如今，柯文哲若是重新介入黨務，黃國昌恐怕也不敢將個人意見強加在這位創黨主席身上。因此，就算柯文哲不是黨主席，身上沒有任何黨務，若是真的想要插手黨務，絕非難事。

因此，關鍵是在柯文哲身上，而不是黃國昌身上。柯文哲要思考的是，獲得交保後，他該扮演什麼角色？他的首要任務是什麼？

北院這陣子密集開庭，詰問相關被告與證人，可以預見一審宣判的時間不會拖太久，但是這絕不是終點，不論一審結果如何，柯文哲都還有二審的官司要打。

與此同時，民眾黨面臨最重要的挑戰，是明年地方選舉的提名，這部分涉及到與國民黨之間的合作。藍白在立法院的合作，早已經有默契，而且運作良好，但是縣市首長和縣市議員的提名，攸關政黨組織的未來發展，藍白雖然在二○二二年提名時有合作經驗，但二○二四年總統大選也是一個慘痛的教訓，屆時，由柯文哲或黃國昌誰來主導與國民黨談判，可能就會出現不同的結果。

總結來說，民眾黨的走向仍繫於柯文哲的態度與選擇。他若積極介入，黃國昌主導權自然受限；若退居幕後，則能給黨內更多穩定與空間。無論如何，面對即將到來的地方選舉與藍白合談判，民眾黨能否走出內部權力的陰影，才是真正考驗其政治生命力關鍵。