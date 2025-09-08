番路鄉改名 能翻轉原民困境嗎

日前聯合報報導，監委鴻義章對隱含歧視或有刻板印象之虞的道路名詞，例如「番」、「熟番」、「蠻」等詞彙申請調查，嘉義縣番路鄉被點名。連同之前的「其餘人口說」，鴻義章委員對於原住民議題的看法具一致性，卻也曝露一些盲點，值得探討。

幾個月前，行政院官網國情簡介上的「其餘人口說」，引起諸多爭議，這雖然不是鴻委員的本意，卻是源於他對於促進族群平等的想法和建議。鴻委員表示，原先行之多年的漢、原之分，容易形成壁壘，最好可以將閩南、客家、外省人並列呈現以消除歧視。但因政府部門只有原住民身分登記的人數統計，才會出現百分之九十六的「其餘人口」。

然而，不論是將漢人一分為三，或將番路鄉改名，是否真的就能改變或改善原住民的弱勢困境？還是反而愈加顯露「正名政治」的效益遞減、甚至是「多元文化主義」的僵化瓶頸？

對於弱勢族群或團體而言，正名的確重要，可以去除汙名、重建主體與尊嚴，原住民也不例外。廿多年前原運人士馬躍．比吼推動的正名運動即是重要里程碑。但是時至今日，位高權重如監察委員，是否可以關注其他對於改善原住民困境，更有前瞻性和突破性的實質改革議題？

從國情簡介的人口呈現方式、番路鄉名涉及歧視，到軍方原住民將官比率偏低，鴻委員諸多主張看似捍衛族權，實則無法翻轉原住民長期處於社會底層的殘酷事實，反而可能進一步複製族群不平等和原住民困境。

長久以來，主流社會（包含原住民）總是認為原住民適合從事體育競技、音樂表演或擔任軍警；漢人則適合從事科技醫療金融等白領工作，這種強調原漢之間「文化分工」的刻板印象和「教育分流」，才是複製歧視和不平等關係的重要關鍵之一。包含喬丹在內的許多ＮＢＡ黑人球星都曾公開呼籲，黑人社區的兒童除了打球之外，更重要的是「Stay in school, do not drop out」。同樣地，除了看到原住民出身的軍警和選手，我們是否更應樂見原住民出身的工程師和醫師？

其次，名稱的使用是否涉及歧視，決定於互動雙方的位置是否平等和當下情境。

筆者曾經看過一則網路上流傳的影片，影片中一位原住民導遊屢屢以「番」字自我解嘲，並和車上遊客開心互動，至此「番」字已被重新解構並賦予新意，族群關係也得到一定程度的翻轉，值得借鏡。

名字的使用與解讀需要與時俱進，死守教條就可能掉入僵化固化的死路。政府官員或民意代表若不能有所體察，就可能與民意脫節甚至引起民怨，前一陣子倉促結案的中正路改名之亂即為一例，如今番路鄉名爭議再起，不可不慎。