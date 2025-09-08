聽新聞
對政治心灰意冷的何止艾永青
公營TaiwanPlus影音平台英國籍記者Ed Moon（艾永青）透露因工作被政治干預，大罷免亂象出現納粹言論，與家人遭極端分子騷擾，無法相信台灣走正確方向，故決定離台返英，引發熱議。
TaiwanPlus平台設立宗旨，應是透過外國記者客觀角度觀察，忠實呈現台灣政治現況，而非盲目袒護執政黨缺失，言論報導及新聞自由應受充分保障。若政治力介入干涉，甚或成為執政黨側翼，豈不讓台灣民主嚴重變形？
回顧大罷免期間，賴政府極力追殺藍營，罷免方及綠營還喊出不投罷免票就是不愛台、就是幫助中國打壓台灣，對反罷者無所不用其極喊打喊殺，最後遭人民用選票教訓，才稍停囂張。艾永青對台灣政治心灰意冷，許多國人何嘗不是？這個警訊及政治干預，值得全民共同省思。
