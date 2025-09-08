盼賴總統重拾醫德初心

賴清德棄醫從政，倘能以救人濟世之心造福人民，必能為醫師治國增添聲譽；卻棄醫德、踐踏民主、好鬥營私，終至面臨如今國不泰、民不安窘境。

其於台南市長任內，無視市長受議會監督之義務，公然拒赴市議會備詢達年餘，一副你奈我何貌，立下台灣地方自治史上的惡例。當選總統後，又無視自己是僅四成得票率的少數總統，執政黨立法院席次亦居少數，朝小野大雙少數，執政黨理應尊重和協調在野黨；賴清德卻一心要拔除任職僅一年多的國民黨立委，意圖透過罷免、改選，讓民進黨重回國會多數；若加上司法和監察二院被民進黨馴化，就可一展獨裁統治，於是掀起史無前例的「大罷免」。在第一波大罷免失敗後，仍不思反省，嘴硬投票結果「非某一方勝利，也非某一方失敗」；第二波大罷免再失敗後亦未自省向人民道歉，僅進行內閣及黨務人事局部改組。

在國人健康方面，賴清德在副總統任內，偕同蔡英文總統召開記者會宣布開放美豬進口，卻無視當時世界上仍有一六○餘國仍禁用萊克多巴胺，歐盟與大陸等國仍禁止美國萊豬進口；美國三大屠宰場為爭取大陸市場，亦停止屠宰萊豬。更不可思議的是，我國在當年六月已宣布為非口蹄疫國家，竟未與美國談判而片面讓美豬進口；迄今，我國豬肉及加工品豬肉乾、肉鬆等卻仍不能輸美，國家尊嚴何在？在高端疫苗大戲中，賴身為醫師出身的副總統，卻無視政府在疫苗保護力不明的情形下，即核准未成熟的高端疫苗供國人接種，讓國人當白老鼠。高端終究見不了世面，甚至不被日本等大國承認，當年賴副總統置國人健康於不顧，醫德何在？

前年新北市幼兒園發生「餵藥案」，賴清德未等檢驗結果出爐就落井下石、抨擊侯友宜；農業部進口雞蛋飽受國人質疑，賴清德卻力挺農業部決策。如今國事如麻，缺電、低薪、少子化、教育沉淪、詐騙橫行、傳產低迷、美國關稅威脅等，卻未見賴總統有何對策。賴總統能否放棄一黨之私，重拾救人濟世的醫德初心，尊重民主體制？尤其台海局勢嚴峻更令人擔心。國不泰、民不安，堪稱國家的悲哀。