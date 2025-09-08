科技．人文聯合講座／時尚聖經《Vogue》換新血了

在《Vogue》美國版擔任總編輯近四十年的安娜・溫圖（Anna Wintour），九月初宣布退位，轉任總公司Condé Nast的全球內容長。

安娜・溫圖是何許人也？「穿著Prada的惡魔」中由梅莉史翠普飾演的Runway總編輯米蘭達就是她的具象。在大眾傳播盛行的年代，她將時尚推至每位女性面前，引導她們的文化與品味，《Vogue》成為她們必讀的時尚寶典。其中的奧祕就在溫圖是時尚的守門員，將藝術、名流、政治及社會議題結合其中，既符合女性自覺的社會氛圍及政治正確，又進一步發揚時尚的市場價值。

她也是時尚界的伯樂，一手捧紅了Marc Jacobs、Alexander McQueen、Michael Kors及John Galliano等新銳設計師，如今他們已穩坐高奢品牌的Ｃ位。溫圖近年更將慈善融入時尚中，每年五月在紐約大都會博物館舉辦時尚盛會Met Gala，為文物保存與修復籌款，名流都視拿到溫圖的邀請函為自己身價的證明。

溫圖的繼任者克蘿伊．馬盧（Chloe Malle）遇到的是雜誌與奢侈品的低潮時刻。《Vogue》紙本加數位訂戶數約一百二十萬，然訂閱率在過去五年裡下降了百分之三點七，若不計數位訂戶數的增加，紙本訂閱量的下跌如海嘯般侵噬著《Vogue》。而整個奢侈品市場在二○二四年也萎縮了近百分之二；單在美國，高奢品牌的銷量下滑百分之五。

這也是為什麼馬盧會在眾多競爭者中出線。十餘年裡，她負責數位版Vogue.com，成功將流量翻倍，她也是播客，主持「The Run-Through with Vogue」節目，還創辦寵物時尚雜誌《Dogue》，讓《Vogue》走向數位化和多角化經營。當然，馬盧身為法國名導Louis Malle與演員Candice Bergen的女兒，這樣的演藝家世對於在時尚這需要明星的圈子裡爭取上位，肯定也有加分作用。這可能也是她能成功地在世紀婚禮前獨家專訪到Lauren Sánchez，Amazon創辦人貝佐斯新婚妻子的原因。

與此同時，時年九十一歲的時裝設計大師喬治．亞曼尼（Giorgio Armani）之死訊傳出，不禁讓人感慨屬於溫圖及亞曼尼的高光時代結束了。亞曼尼曾掀起女裝界的革命，率先使用墊肩設計外套，或謂權力套裝（power suit），不僅將女性從家庭解放出來，更加強其在職場上的自信與權威感，讓Georgio Armani品牌成為性感、優雅的象徵。

亞曼尼也為許多電影設計服裝，最著名的例子是李察基爾在「美國舞男」（American Gigolo）換穿的多套西服，其極簡與俐落的剪裁修飾著俊挺身材，也開啟了時尚界與影視界的合作。

而對時尚最佳的詮釋莫過於「穿著Prada的惡魔」的經典橋段，當米蘭達訓斥她的助理安蒂（安海瑟威飾）對時尚不屑一顧的態度：「你以為你身上穿的，就是一件隨手買來，無關痛癢的藍色毛衣。」「實際上是經過Oscar de la Renta、Yves Saint Laurent等高奢牌的每一季的選色定義，再逐層被品牌、市場、零售商篩選，直到變成大眾品味，掛在吊桿上，被你買下來。」時尚除了奢華外，它也是一門嚴肅的行業，值得我們的敬畏之心。

（作者為元智大學資訊管理學系教授）