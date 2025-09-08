新青安非青年購屋解方

台灣房價早已脫離合理範圍，薪資追不上漲勢，在這樣的情況下，政府卻選擇打開貸款水龍頭，讓銀行提供更寬鬆的條件。結果賣方看準年輕人多了資金籌碼，更敢抬高售價；建商樂見需求被刺激，再把房價往上推。新青安不是解方，而是火上加油。

更嚴重的是，政策補貼還吸引大量投機客搶進。他們利用利息補貼和寬限期，開出更大的槓桿，推升買盤。銀行的不動產放款集中度也因此開始攀升，金融風險隨之增加。金管會與央行不得不介入，要求銀行緊縮房市放款，結果導致成交量大幅下降。繞了一大圈，政策走到最後，仍要靠強力介入鬆綁住宅貸款集中度。

其實，真正能夠讓年輕人安心的，不是寬鬆貸款，而是合理房價與健全居住制度。房市需要的是透明的供需資訊、健全的租屋保障、合理的稅制與囤房抑制政策，而不是繼續以公共資源墊高房價。

筆者支持協助「真正首購且自住」的青年購屋，但反對以拉長年限、加大額度、超長寬限期這種「補貼式放水」替房市撐盤。政府應從根本著手，一方面加速社宅核定、推廣以租代購與多元居住方案，讓年輕人住得起也住得好；另一方面則要降低資金供給，不僅透過房貸總量管制與選擇性信用管制，還應讓利率機制發揮作用，抑制過度貸款。更重要的是，必須啟動稅制改革，除了既有的囤房稅，也要課徵空屋稅，並讓土地稅基合理化，大幅提高囤地成本。只有這樣，房市才能回到正常軌道。