聽新聞
0:00 / 0:00

新青安非青年購屋解方

聯合報／ 魏世昌／工程師（宜蘭市）

台灣房價早已脫離合理範圍，薪資追不上漲勢，在這樣的情況下，政府卻選擇打開貸款水龍頭，讓銀行提供更寬鬆的條件。結果賣方看準年輕人多了資金籌碼，更敢抬高售價；建商樂見需求被刺激，再把房價往上推。新青安不是解方，而是火上加油。

更嚴重的是，政策補貼還吸引大量投機客搶進。他們利用利息補貼和寬限期，開出更大的槓桿，推升買盤。銀行的不動產放款集中度也因此開始攀升，金融風險隨之增加。金管會與央行不得不介入，要求銀行緊縮房市放款，結果導致成交量大幅下降。繞了一大圈，政策走到最後，仍要靠強力介入鬆綁住宅貸款集中度。

其實，真正能夠讓年輕人安心的，不是寬鬆貸款，而是合理房價與健全居住制度。房市需要的是透明的供需資訊、健全的租屋保障、合理的稅制與囤房抑制政策，而不是繼續以公共資源墊高房價。

筆者支持協助「真正首購且自住」的青年購屋，但反對以拉長年限、加大額度、超長寬限期這種「補貼式放水」替房市撐盤。政府應從根本著手，一方面加速社宅核定、推廣以租代購與多元居住方案，讓年輕人住得起也住得好；另一方面則要降低資金供給，不僅透過房貸總量管制與選擇性信用管制，還應讓利率機制發揮作用，抑制過度貸款。更重要的是，必須啟動稅制改革，除了既有的囤房稅，也要課徵空屋稅，並讓土地稅基合理化，大幅提高囤地成本。只有這樣，房市才能回到正常軌道。

房價 囤房 新青安 青安貸款

延伸閱讀

攻擊是最好的防守！綠：府院黨打造完整闢謠平台 主動分享政績

打造高雄宜居城市 邱議瑩：成立青年安居行動聯盟

獨／賴清德啟動黨務座談 北市議員向總統提這些事「一定要加快」

台中173筆土地 9日標售

相關新聞

對政治心灰意冷的何止艾永青

公營TaiwanPlus影音平台英國籍記者Ed Moon（艾永青）透露因工作被政治干預，大罷免亂象出現納粹言論，與家人遭...

總編開箱／民眾黨兩個太陽？取決於柯文哲

民眾黨是否出現兩個太陽的領導？以及藍白能否順利合作？這一切都取決於民眾黨前主席柯文哲一人的態度。

當學生變VIP 教育客服化悲劇

開學了，全台各地傳出學校「徵不到老師」的消息，從代課教師到正式編制教師都出現缺額。許多教育現場的老師坦言，不是福利不夠好...

番路鄉改名 能翻轉原民困境嗎

日前聯合報報導，監委鴻義章對隱含歧視或有刻板印象之虞的道路名詞，例如「番」、「熟番」、「蠻」等詞彙申請調查，嘉義縣番路鄉...

盼賴總統重拾醫德初心

賴清德棄醫從政，倘能以救人濟世之心造福人民，必能為醫師治國增添聲譽；卻棄醫德、踐踏民主、好鬥營私，終至面臨如今國不泰、民...

科技．人文聯合講座／時尚聖經《Vogue》換新血了

在《Vogue》美國版擔任總編輯近四十年的安娜・溫圖（Anna Wintour），九月初宣布退位，轉任總公司Condé ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。