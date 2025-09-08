聽新聞
當學生變VIP 教育客服化悲劇

聯合報／ 趙哲聖／開南大學資訊傳播學系助理教授（桃園市）

開學了，全台各地傳出學校「徵不到老師」的消息，從代課教師到正式編制教師都出現缺額。許多教育現場的老師坦言，不是福利不夠好，而是根本沒有人願意當老師。少子化導致學校縮編，卻也因生源減少讓每個孩子成為「ＶＩＰ顧客」，使得老師的工作型態日益沉重，教育現場陷入惡性循環。

現代老師不再只是「教書的人」，他們還要同時扮演行政人員、心理輔導員、家長溝通窗口、班級經營者，甚至活動策畫者等「多工角色」。然而，薪資與工作內容嚴重失衡，老師除了正課外，還要負責繁瑣的行政業務及各式評鑑，導致工作時間超過一般勞工，甚至無法好好休假。許多老師因為長期過勞，出現身心耗竭，最終選擇離開教育場域。

少子化讓每位孩子被視為「稀有資源」，許多家長認為老師是「付錢請來的服務生」，教育現場逐漸形成「顧客至上」文化。這樣的氛圍導致老師失去權威，無論是課堂紀律還是學習要求，都可能因家長投訴或社群輿論而被迫讓步。孩子在耳濡目染下，認為「爸媽說了算」，不再懂得尊師重道；長久下來不僅損害師生關係，更讓教育價值走向商品化。

社群軟體雖方便溝通，卻也成為老師的新枷鎖；「直升機家長」透過群組訊息及私訊，要求老師「廿四小時客服回覆」。許多老師下班後仍不敢關機，深怕錯過重要訊息或被指責「不負責任」。這種長期被監視與綁架的狀態，使老師幾乎沒有私人生活，職業倦怠感急速累積。教育不該是一場無止盡的客服服務，但現況卻讓老師無處可逃。

要解決「徵不到老師」的困境，家長角色與心態調整至關重要。首先應教導孩子尊師重道，不再將老師視為「服務員」，而是人生導師。

其次，家長要尊重老師的休息時間，不要求隨傳隨到；孩子該完成的作業與責任，應由「媽寶」自己承擔，而非推給老師。

最重要的是，家長與老師應站在同一陣線，給予教師支持。當孩子看到父母對老師尊重，自然也學會基本禮儀與品行。

當前「找不到老師」的現象，不只是缺「工」問題，更是社會價值錯位的結果。惟有重新調整對教育的期待，讓老師回歸教學本質，家長以理性態度參與並建立孩子應有的素養，教育才能擺脫「客服化」的悲劇。如果我們再不改變，未來將不只是「徵不到老師」，更可能「孩子無人教」，這才是教育最大的危機！

教師 媽寶 客服 少子化 教師荒

