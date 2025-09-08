限貸政策反覆 自購住宅須理性

面對房價飆漲，政府近年祭出多次信用管制與限貸政策，試圖為房市降溫。央行自二○二二年起多次調升房貸利率，並實施選擇性信用管制，包括提高第二戶以上房貸自有資金比率、限制貸款成數、限制法人購屋貸款、限制特定區域的貸款成數等。這些措施旨在抑制投機行為，引導資金回歸實體經濟。

值得注意的是，由於房市過冷影響經濟，政府釋出鬆綁限貸的訊號。近日行政院拍板放寬「新青安貸款」，將其排除在銀行法第七十二條之二、不動產放款集中度限制之外，並追溯自九月一日起適用。

這意味著銀行承作「新青安」將不再受到三成不動產放款上限的額度限制，有助於首購族取得貸款；此舉被視為政府在房市過熱時打壓、過冷時拉抬的「政策反覆」操作。

然而，政策反覆也讓市場感到困惑，購屋者難以預測未來走向。自住購屋者更需要審慎評估、理性因應。以下是幾點實用建議：

首先，是評估自身負擔能力，避免高槓桿操作。自住買房首重長期負擔穩定，購屋者宜先算清自己的財務狀況，包括頭期款準備、每月還款額對家庭收支的影響等。

其次，關注政策動態，靈活調整購屋時機。政策走向對房市影響深遠，自住購屋者應密切留意政府的房市政策動態。例如「新青安」放寬，首購族可把握降低購屋成本。如預期未來利率可能下調或貸款限制進一步鬆綁，可視自身需求考慮暫緩購屋，以等待更有利的環境。反之，若看好區域長期發展且有剛性自住需求，也不必過度觀望錯失良機，亦避免在政策風險高漲時貿然出手。

第三，優先選擇區位與產品優勢明確的物件。在市場盤整期，自住買家應優先考慮地段佳、機能完善的物件。部分地段佳、屋況好的中古物件更具吸引力；購屋者不妨多比較預售與現房，避免盲目追高新案。

第四，長期持有為主，避免短線投機心態。購屋宜視為長期資產配置，不因一時漲跌輕易賣出；只要區域基本面良好（如交通、就業、公共設施持續改善），長期持有下房產價值可穩步提升。同時，可利用自住優惠稅率（如自用住宅用地稅率、綜合所得稅列舉扣除房貸利息等）降低持有成本。

政府限貸政策的祭出與鬆綁，凸顯出房市調控的艱難平衡。對自住購屋者而言，穩健理性應是不變準則。選擇適合自己的房子並長期持有，方能在紛擾的房市中穩步築夢成家，在房價漲跌與政策反覆中立於不敗之地。