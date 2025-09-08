住宅3箭綁成弓 射向永續

就在各界關注「新青安」房貸水龍頭鬆綁影響的同時，日昨內政部主辦的「當前住宅政策座談會」討論，更攸關台灣未來住宅發展與房市走向。座談會焦點鎖定「老宅延壽與擴大自主都更」、「虛坪改革」以提升交易與使用面積的透明度、「近零碳建築」做為轉型方向三主軸，這三支箭選題是對的，但要能穿透市場慣性與治理慣性，關鍵在於把目標轉譯成可度量、可稽核、可融資的制度設計。

首先，建議把老屋延壽從「補貼工程」改為「採購性能」。政府每筆經費都應對價為可驗證的成果：耐震能力達標、外殼熱工提升、無障礙與高齡友善落地，並經第三方查核後，寫入建築履歷，與估價、授信、保險連動。融資端設「社區更新保證池」，搭配低利率修繕貸款與稅式支出，降低住戶的資金門檻，讓社區能在不搬遷、可負擔條件下完成「以修代拆」。這不只是技術路徑，更是把公共支出轉化為「安全年限」與「能耗下降」的治理承諾。

其次，虛坪改革必須用資料治理落地，必須明確區分「必要空間」（電梯、避難動線等）與「娛樂公設」，對免計範圍設定總量上限，並建立全國案場的實用率／公設比公開資料庫；預售文件強制揭露，與行政稽核與違規重罰連動。停車空間若改為專有並可核發權狀，應同步揭露全生命周期維運成本與保固責任，讓價格反映真實擁有成本。當買方能以資料比較坪效，供給自然回到功能與效率，金融機構也能以「有效使用面積＋性能」重新定價。

至於近零碳建築，要被金融「讀得懂」。公共建築率先以能源強度、碳強度做採購門檻；民間新建與整建導入「性能換容積」與綠電長約的雙軌誘因，讓高效外殼、熱泵、智慧能源管理具備可計算的回收期。並同步發布「綠建融指引2.0」：節能量經查核即可折算利率或保證費減免；若未維持性能，則與稅負、保固與後續融資條件連動。當節能減碳被寫入現金流，近零碳才會從認證拼貼，轉為可投資的資產升級。

穩定租賃關係則是三支箭的社會面錨點。抑租不如穩租：以公開指標為續約上限建立可預期調整機制，同時對「耐震補強、外殼改造、機電汰換」等可舉證的重大整修設有條件例外，並規範預告期、搬遷補償與返還條件；地方以電子契約＋租賃登錄交叉驗證，調解與法扶設處理時程ＫＰＩ，讓爭議在一到兩個帳單周期內結案。如此，長約才會成為市場常態，補貼才不會被市場內化為更高租金。

治理上，建議立刻公布三年期政策儀表板：左側是老屋耐震覆蓋率與整建完成率，中段是新案實用率與公設比分布，右側是建築能源／碳強度與長約占比。資料按季更新、按年檢討，並讓社會與議會能持續監督。並在老屋密集、交易活躍、節能潛力高的行政區啟動「同捆式試辦」：性能補助＋履歷揭露、虛坪透明＋強制揭露、性能換容積＋綠融資，同步上路，設定三年ＫＰＩ，以數據決定擴大推行。

最後，真正的分水嶺在於如何把三支箭綁成一把弓，以前端的性能標準與揭露規則、中段的金融與稅務誘因、後端的履歷與監理機制形成閉環。只要弓拉得穩，台灣就能在不扭曲供給的前提下，同步達成安全、可負擔與永續；讓家庭敢住、能住、住得久，也讓產業以可投資的方式走上近零碳路徑。