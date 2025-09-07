陸東沙灰區探油 我可引外資抗衡

美國國防智庫「詹姆士敦基金會」研究報告近日揭露：中國的國有公司中國海洋石油，在東沙專屬經區海域內建造鑽油設施，部署至少十二個永久性或半永久性的油氣探勘與開採裝置，包括：七座「鑽井平台結構」，部分為固定式「導管架」、三艘浮式生產儲卸油裝置及兩座「半潛式鑽井平台」，部分設施之存在甚至已達五年之久。

令人不安的是，因我國擁有東沙島主權，得主張並享有兩百浬專屬經濟區以及大陸礁層，縱未公布專屬經濟海域外界線，無礙於我國有此權益，此等設施距離東沙群島最近者僅約五十四浬，是以確實在我國專屬經濟海域內；但另一方面，上述中國油氣探勘設施，同樣全部在中國沿岸兩百浬內；換言之，此海域是尚未劃界的重疊海域，中國同樣享有探勘與開發油氣資源的「主權權利」。

檢視《海洋法公約》，於在判斷沿海國在重疊水域主權權利的專屬性時，未必能總是得出肯定之結論。理由在於，當有複數國家皆有權對特定水域主張專屬經濟區或大陸礁層時，依據《海洋法公約》第七十四條及第八十三條之目的與宗旨，各聲索方應盡最大努力劃界或為臨時安排；在此海域劃界確立之前，各聲索方於此水域的主權權利，未必會因他方的單方行為而遭到侵害。

若進一步綜合檢視《海洋法公約》第七十四條、第八十三條及其他條文，則各聲索方仍有義務：不加劇或升高爭議緊張情勢、不造成他方無從恢復之損害、適當顧及他方的權益、不濫用權利。考量到中國單方面在爭議水域，以行使專屬權利之姿態，遂行石油探勘開採之行為，試圖製造其為唯一有此權利之國家，此等行為顯然違背中國作為《海洋法公約》締約方應善盡之義務，但能否即此認定中國此一行為是國際不法行為，或將不免爭議。

最後，不論我國有無實際執法能量，在面對中國已然存在爭端海域的油氣探勘與開採設施，因為該行為應是國際法違法性仍有爭議的灰區行為，是以國際法上我國恐應避免強制執法行為，若貿然採取強烈執法作為，必然有升高武裝對立情勢之虞，並非良策。

至於如何因應？除外交積極抗議與在周遭水域強化監控與執行能量外，我國應盡速思考引入外資在周遭海域進行油田或其他資源的開採，若能順遂執行，則因：一、若外國石油公司接受我國之授權與要求，則能強化我國在此重疊海域海洋權益主張之正當性；二、使第三國對此水域有介入之利益與正當性；三、可以藉此維持系爭海域之爭端性，如此或可最大程度地降低中國目前「灰區行為」對我國在該海域權益之負面影響，維護我國東沙周邊海域權益。