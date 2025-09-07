九三閱兵致美戰略轉折

中共九三閱兵，不僅是一場政治儀式，更是戰略性的全球武力展示。美國總統川普直言這場閱兵是「美麗的典禮」、「令人印象非常深刻」。但他也語帶不滿地指出，習近平主席未提及美國在二戰對中國援助，讓他感到「非常訝異」。此一觀察與評論，透露川普打滾商場多年歷練出的敏銳本能，當他欣賞形式背後的實力展現，也同時察覺對方在話語權與歷史敘事的政治操作。

正因如此，川普要求國防部長赫塞斯立即啟動重建美國威懾力戰略規畫。他察覺中俄北韓三國領導人互動，將成為考驗國際秩序穩定關鍵，而美國不應只是旁觀者。赫塞斯則明確指出「閱兵表演沒問題，但希望不會變成實際軍事衝突」。這場盛大閱兵，連帶刺激五角大廈重新審視美國在全球軍事態勢的主動權，並促使川普政府強化以實力維護和平的國防戰略。

赫塞斯在五月即要求國防部政策次長柯伯吉，八月底前須提交二○二五年「國防戰略」最終草案，成為推動川普所提「美國優先」與「以實力求和平」兩大施政目標的執行藍圖；美國媒體於五日刊出的「五角大廈計畫優先考慮本土防衛而非中國威脅」更報導，新國防戰略將首先把重點放在保護美國本土與西半球，而非聚焦中國威脅，無疑產生了轉折。不過，戰略也針對中國在印太地區軍事行動與地緣擴張提出應對方案。

川普意識到，美國若要遏止中國軍力擴張帶來的地緣政治挑戰，必須重振造船業與海軍部署。例如韓國決定對美國造船業投資一千五百億美元，響應「讓美國造船業再次偉大」，建造海軍各式艦艇，強化美國海軍部署能力。川普透過啟動盟國聯合造艦計畫，以便能夠匹敵中國海軍。這些措施並非單純對抗，而是針對中國不斷深化ＡＩ軍事化與軍民融合戰略的回應：在中共九三閱兵中，中共即集中展示各種無人機艇，展現「智慧化戰爭」的戰略布局。

根據美國新興技術研究中心日前報告，二○二三至二四年間，中共公布了二八五七份ＡＩ軍事採購合約，涵蓋語音識別、虛擬模擬、自主導航等核心技術，反映中國已將ＡＩ作為軍事現代化核心，且這些技術多來自所謂「非傳統供應商」，即無明確國營背景的科技新創企業。這些企業以民用技術為本，再導入軍事應用，構成中共「軍民融合」戰略主力。若美國未能有效掌握中國ＡＩ軍民融合進展，不僅將錯失技術封鎖與制裁先機，更可能在未來戰爭面臨技術劣勢。

綜觀九三閱兵所釋放信號，中共不僅在地緣政治上穩步進逼，也在軍事科技領域迅速崛起；川普藉由閱兵所觀察到的並非只是形式上演出，而是深具戰略意涵的軍事科技實力展示。川普已命令將國防部改名戰爭部，表明美國仍有意願和能力打贏戰爭，而不僅只是為了防禦。赫塞斯所領導的戰爭部，將全面重建軍事實力，力圖恢復美國對全球秩序主導地位與威懾力量。然而，此番美國新國防戰略的「轉折」，卻已凸顯出美方對中國軍事實力的審慎與權衡。