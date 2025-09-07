大屋頂下／何謂民主？何謂進步？ 賴清德愧對民主進步黨

賴清德將國家內外搞成如此烏煙瘴氣，且莫說他對不對得起國家？可先問他對不對得起民進黨？

賴清德說：「民主與進步是民進黨的神主牌。」現在可問，他對不對得起「民主」這兩個字？對不對得起「進步」這兩個字？

回顧歷史沿革，沿是淵源，革是變化。自黨外時期至建黨，民進黨為台灣的政治建設與發展帶入兩個動能：

①帶入民主。衝撞戒嚴體制，「民主要制衡／制衡靠黨外」，這是民主，是進步。②帶入台獨議題，使國家頂層生存發展戰略進入輿論及民意思辯。這也是民主，也是進步。

因此，民進黨的「民主」與「進步」，主要也就是在「民主推進」與「台獨操作」兩個主軸上麻花交纏式地發展。

然而，經幾十年來的沿革發展，民主的空間，顯然推進了台獨的操作；但台獨的操作，卻也重傷了民主品質與內涵，因而也使台獨的民主性與正當性每況愈下。於是，民進黨的「民主推進」與「台獨操作」兩端，皆已異化變質。

民進黨的台獨主張在一九九一年的《台獨黨綱》達到顛峰，使台灣主體性成為政治焦點，在當年可視為「民主／進步」的表達。但至一九九九年的《台灣前途決議文》已經開始轉彎，這其實是反映了「民主／進步」的沿革。後來，到了陳水扁的「四不一沒有」及「做不到就是做不到」，也可視為是一種「民主／進步」。接著，蔡英文時期，出現了柯建銘等主張「凍結台獨黨綱」之議，也可說是「民主／進步」。後來，這個「民主／進步」的沿革，被太陽花及香港反送中事件帶出了一個髮夾彎。但是，在主體上，蔡英文仍然維持了「民主推進／台獨操作」的基本架構，她至少說過：「沒有人必須為他的政治認同道歉。」尚未視相對意見為「共匪／雜質」。

但是，賴清德的一場大罷免，卻一舉將這個基本架構掀翻。他及核心支持者將一切的民主制衡異議，皆打為「中共同路人／在地協力者／匪諜／共匪／雜質」，擺明了要在台灣「製造出一群猶太人」。

至此，賴清德的「民主」已經變質為「納粹／法西斯」；賴清德的台獨，更已經「進步」到了決定「豪豬巷戰」至一兵一卒。

民主云乎哉？進步云乎哉？

前文說，民進黨的「民主」與「進步」主要是在「民主推進ｖｓ．台獨操作」兩個主軸麻花交纏式地發展。因此，賴清德若思挽回今日的困局與危局，即應當從重新建構一個「民主的兩岸政策／進步的兩岸政策」做起。

什麼是「民主的兩岸政策／進步的兩岸政策」？蔣經國在一九八七的解嚴民主化及開放兩岸交流即是。這迄今仍是且未來也是民主與進步的兩岸政策。

蔣經國當對台灣及中華民國深具信心。他引領解嚴民主化，就是要使兩岸關係受到中華民國民主化的制約。只要真正民主化，台灣的民主就不會選擇台獨，也不會同意不是「心靈契合」的「被統一」。也就是說，兩岸即可在「不統／不獨／不武」的樣態下徐圖未來。這就是「民主的兩岸政策」，也是「進步的兩岸政策」。

相對以觀，賴清德及其團隊要做的，卻是將一切「民主制衡／兩岸和平競合」的相對民意，皆指為「中共同路人／共匪／雜質」，要用納粹法西斯的手法來操弄台獨、挾持台灣。

賴清德比蔣經國「民主」嗎？比蔣經國「進步」嗎？

民進黨批評蔣經國，為了「反攻大陸」以戒嚴統治挾持台灣。暫不論其中是非，但蔣經國畢竟最後以解嚴民主化，將台灣及中華民國的未來交還了民主，交還了全體國人。但是，賴清德今天卻要用「打掉雜質」的納粹法西斯手段，欲滅絕立法院的在野黨、輾壓政黨政治、終結民主政治，來玩弄他的台獨操作。

對照蔣經國的民主進步，賴清德能不自慚形穢？

民主與進步皆是相對的概念。民主有「民意如流水」的沿革，「進步」則有「此一時彼一時」的沿革。

解嚴民主化以來，「中華民國路線」在演化，「台獨路線」也在演化。「中華民國路線」在馬英九時代曾經「進步」到「九二共識／一中各表」、「不統／不獨／不武」的境界。如今台灣失去了這些，回頭望去才發現當年「中華民國路線」曾經是如此的「民主與進步」。

對比來看，賴清德如今竟然將「民主」變質為「納粹／法西斯」，撕裂台灣、挾持台灣，又將台獨異化為「務實台獨／借殼台獨」，結果「殼」是假的，「台獨」也是假的，兩頭落空。尤其更使台灣淪為「巷戰豪豬」的境地。這難道是台獨路線的「民主與進步」？

當年的民進黨若是「民主」，現在還是嗎？當年的民進黨若是「進步」，現在還是嗎？

往昔，民進黨全力推翻刑法一百條，使台獨主張有了民主空間，這是民主，也是進步。但到了大罷免，八炯主張贏回國會多數宣布戒嚴，柯建銘主張用刑法一百條追訴藍白「共匪」，曹興誠更指「主張統一／反對台獨」的言論為非法。賴清德再以一句「打掉雜質」集其大成。這是民主嗎？這是進步嗎？

今日的民進黨理當比戒嚴當年民主與進步，但有目共睹卻是倒行逆施。

看經歷戒嚴統治的民進黨今日想用類戒嚴手段來統治台灣，正如看曾經歷納粹殘害的猶太人，今天正在用較納粹更凶殘的手段來處理巴勒斯坦加薩。可說今天的以色列比當年的納粹更惡劣，今天的賴清德也比當年的戒嚴統治更不可原諒。

賴清德應自問：你將「民主」變成了納粹法西斯，這還是民主嗎？你將台獨的「進步」變成了被美國挾持，將「巷戰豪豬」定位為兩岸終局解決方案。這還是進步嗎？

賴清德應知：民主進步，只要台灣實施真民主，而不是納粹法西斯，就不會有台獨；同樣的，若非台獨的操作竟然「進步」到「愈台獨愈被美國挾持」的地步，也不至於舔美禍台淪落為「美國豪豬」。

民主搞成法西斯，台獨打算用巷戰收場。這是民主的反動，進步的倒退。

賴清德的主要問題是：正使民進黨「民主／進步」的傳統政治號召與形象受到難以彌合的重傷，毀於一旦。因為，即使是退一萬步退回到了《台獨黨綱》，台獨黨綱也不曾主張納粹法西斯。

賴清德說：「民主與進步是民進黨的神主牌。」何謂民主？何謂進步？面對神主牌，你慚愧不慚愧？

台獨金孫變萊爾校長。

寄語賴清德，金孫莫做敗家子。