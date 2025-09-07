星期透視／克羅埃西亞戰後困境 見歐盟失職

斯拉弗尼亞位在克羅埃西亞的東北角，從十二世紀起特指多瑙河與薩瓦河之間的平原區，農產品十分豐饒，係巴爾幹半島北部的前線地帶。自古以來此地係獨立王國，與塞爾維亞的伏伊伏丁那自治省相鄰，為多民族聚居區。其領土歷經多次變遷，目前面積約兩萬一千平方公里，人口約八十萬。由於一九九○年代南斯拉夫內戰爆發，導致人口大量流失，經濟蕭條，目前平均國民所得僅八千歐元，遠低於克羅埃西亞全國平均水準。

斯拉弗尼亞的地名寓意為「斯拉夫人的土地」。在克羅埃西亞的西邊，地名與其十分相似的另一個共和國斯洛文尼亞人口兩百萬，平均國民所得三萬七千歐元，人民富裕，為中東歐地區之首。至於捷克東邊的斯洛伐克，人口為五百四十萬人，平均國民所得約兩萬四千歐元。這三個地區名稱相似，經常會被搞混。今年八月我親訪此三地，才了解其中分野。

從一八六八年起，克羅埃西亞王國與斯拉弗尼亞王國合併，成為奧匈帝國的一部分，實施高度自治，湧入大量的異族人口，包括匈牙利人、猶太人、捷克人以及塞爾維亞人。一次大戰後奧匈帝國瓦解，成立「斯洛文尼亞｜克羅埃西亞｜塞爾維亞王國」，也就是南斯拉夫聯邦的前身。但斯拉夫各族之間卻因大國博奕、帝國操控、宗教分歧與族群衝突，不幸成為火藥庫，最後竟然走上族群傾軋與血洗之路！

自一九九一年三月到九五年十一月，在南斯拉夫內戰和克羅埃西亞獨立戰爭中，世居此地人口占三成的塞爾維亞人成立了自治政府，並在南斯拉夫人民軍和塞族民兵的支持下，武裝對抗尋求獨立的克羅埃西亞政府軍，頃刻間此地遂成殺戮戰場！戰爭的結果是，克族方面有一萬五千多人死亡或失蹤，另外還有三萬七千多人受傷。至於塞族方面，死亡人數有七千餘人。最後被迫遷徙的居民則多達卅萬人。

據不完全的統計，在斯拉弗尼亞東部地區，武科瓦爾市人口僅兩萬餘人，卻有四千至五千人戰死。在對第一大城奧西耶克的圍攻行動中，也有八百多人死亡。另外，此地還發生慘絕人寰的屠殺事件，戰後發現了六十一處群體墓地，一共有二○二八人被發掘出土。這是斯拉夫人的夢魘！

迄今為止，克族與塞族之間的關係仍未撫平，孩童被安排在不同的族裔學校上課。在奧西耶克市的街道兩旁，內戰留下的彈痕仍歷歷在目，泣訴著戰爭的無情和人世的蒼茫。而今，此地的年輕人長大之後大量移民他去，卅多年來，總人口已減少了三分之一。

去斯拉弗尼亞的交通非常不便。克羅埃西亞在二○一三年加入歐盟，但多年來基礎設施仍嚴重不足。從首都薩格勒布往奧西耶克的直線距離兩百一十公里，乘火車卻要花費六小時之久，搭長途巴士也要耗費五小時。我搭乘此段火車的親身感受是「車箱老舊、汗流浹背、車速奇慢」！很難想像在中歐的核心地區竟然還有如此落後的公共交通。近期歐盟不斷號召大家花大錢支持另一支斯拉夫民族烏克蘭對抗強鄰俄羅斯，卻聽任內戰結束卅年之久的斯拉弗尼亞如此窘迫，這只能說是歐盟的失職與斯拉夫民族的遺憾。（作者為政治學者、中流基金會董事長）