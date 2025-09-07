名家縱論／九三閱兵改變中美格局與兩岸情勢

九月三日在北京舉行的抗戰勝利八十周年紀念閱兵，已經超越單純閱兵儀式，在國際政治與安全秩序層面，具有深刻意涵與影響。加上之前的上合峰會，一個集合歐洲大陸與全球南方主要國家的元首高峰會，中國提出「全球治理倡議」，展現不同於西方秩序的新選項，九三閱兵則是作為新國際秩序的實力後盾。

筆者認為這次北京閱兵的戰略意涵是「劍指美軍、針對台海」，在三個層面展現對抗美國的實力：戰略嚇阻、區域拒止、戰場致勝。在戰略嚇阻，閱兵展示各類陸基東風洲際彈道飛彈、潛射洲際飛彈巨浪三型、空射洲際飛彈驚雷一型等，都可打擊美國本土，中國的核武嚇阻能力和俄羅斯更加接近，俄烏戰爭更證明核武嚇阻的戰略效應。

區域拒止是指在戰爭發生時，將美國航空母艦和軍艦阻擋在西太平洋第一、甚至第二島鏈之外，防止威懾美軍介入台海戰爭，並在區域內取得制勝優勢。此次閱兵展示出中程彈道飛彈、鷹擊系列超高音速飛彈，飛行速度超過音速五倍，常規導彈防禦系統難以探測或攔截。

戰術與戰場致勝則是閱兵展示各種作戰機和預警機、無人武器、防空與反飛彈系統、信息作戰、火箭彈部隊等，搶奪台海制海、制空、制電磁權等。這些都是以有效掌控台海情勢為主的軍力建構，並作為北京主導兩岸政治情勢的軍事支持。

九三閱兵不僅昭告中國不會再受欺負，更確認中國軍事強國地位，不僅凸顯核武嚇阻，美媒認為在西太平洋的軍力平衡甚至有超越之勢。川普總統說有看閱兵，刻意低調處理；華爾街日報社論指出，九三閱兵代表中國軍力改變中美軍事平衡與權力關係。

經由中國經濟科技發展、一帶一路基礎建設等，帶動各國經濟貿易等快速成長，現在形成有人才、市場、製造等「全球南方」；於是在這次上合峰會吹響號角，中國推出全球治理倡議，再以北京閱兵展示的軍事實力為後盾，正式訴求多邊主義合作、反霸權主義新秩序。

特別是在中美兩強競爭對抗態勢上，九三閱兵提升中國在與美國互動時的地位與底氣；加上中國的市場、製造、稀土等是美國經濟與工業的不可或缺，在中美貿易談判與後續的川習會中，北京會更堅定主張並維護中國政策與利益，預計可能要求川普表態不支持台獨。

面對上合峰會與九三閱兵，華盛頓的情緒是複雜的，但也破防了！西方媒體負面批判閱兵，川普冷淡以對，卻命令將國防部改名為「戰爭部」；但據美國媒體報導，美國最新版本的《國防戰略》，已經撤回優先「壓制中國」的戰略，轉而把國防重心放在美國本土和西半球。

過去台灣安全是依靠台灣關係法的「對台軍售」和美國政府的「戰略模糊」政策。然而，戰略模糊的有效性前提是美國擁有強大軍力且願意使用，當解放軍取得區域軍力平衡優勢，也難怪美國是否軍援台灣成為疑美論焦點，畢竟核武大國會避免直接戰爭。

此時兩岸關係與台灣安全面臨新情勢，必須「七分政治、三分軍事」，但遺憾賴清德政府反而加大「去中國化」，並擴大切割兩岸連結，「終戰」論述成為呼應侵略國戰敗後遮掩戰爭與殖民罪行的共犯回音，不僅無法獲得多數台灣人支持，大陸方面應感受更加深刻。

九三閱兵後國際與中美權力結構呈現變化，美國深層政府會繼續加注台灣軍事能力，預料台灣民粹政治會配合；但大罷免大失敗顯示台灣民眾不希望政治出現激烈變動，也不希望兩岸出現動盪，冀望台灣政治人物能體察支持兩岸良性互動。

（作者為文化大學社科院講座教授、國安會前副秘書長）