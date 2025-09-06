聽新聞
中共秀軍力 台灣人民該多擔心？

聯合報／ 楊穎超／大學教師（台北市）
中共九月三日舉行閱兵後，美國與國際對中國大陸的批評升高。圖為高超音速飛彈方隊接受檢閱。（中新社）
中共九月三日舉行閱兵後，美國與國際對中國大陸的批評升高。圖為高超音速飛彈方隊接受檢閱。（中新社）

剛在北京舉行的「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年大會」閱兵活動，展示多種新式武器，讓人目不暇給。關於閱兵及展示新武器意義，論者多主張中共是向內凝聚民族意識、向外展示大國實力，特別強調有以展示新武器威懾潛在國際對手的意味；此外，亦有外媒報導官員與學者表示，習近平正設法解決中國經濟疲軟問題，以及應付與美國日益加劇的競爭，因此，他意圖藉此激起民眾對中共及其政策的支持。

有些訊息值得進一步思考。一個簡單問題是：中共此次系列活動，在台灣的中華民國該多擔心？畢竟中共一面搶奪抗戰詮釋權，另面強大軍事武力似乎可能用於台灣。中共的意圖與手段，是否有些矛盾？

首先，按中共說法，是希望透過武器展示達成和平。然而，這種說法恐怕沒多少國家相信。畢竟中國大陸不會受到外族武力壓境，早在一九六四年試爆核彈後，即已基本確立。而此次展示出現的各式新型武器，種類雖多，最具重要戰略意義的仍是解放軍對核武的遠程投射能力，這部分外界應無太多意外。

至於展示的其他武器，對台灣的獨派來講，可能更具有相當意義。台灣有些武器裝備，剛買了才發現似乎對岸早有新對策，恐怕更添不安之心。至於統獨光譜的另一邊，雖有看重凝聚民族意識部分，但民族畢竟不直接等同於國家認同。中共最近一系列對於抗戰歷史的重新解釋，會讓熟知「七二一方針」，以及中共廬山會議毛批判彭德懷曾發動抗日百團大戰等系列紀錄者，覺得中共並未真誠面對歷史。

至於一般民眾，看到中共軍力強了，該要有多擔心？如果認為兩邊同屬一國，不用擔心中共槍口對內，應會被訕笑過於天真；但如果從現代戰爭必然是總體戰概念，以及兩蔣時代對中共的完整敘事來說，政府與人民應該要區分開來，更積極一點就會指出，兩岸其實從蔣經國時期開始，就已經轉化為制度競爭。在一國概念下，兩邊民眾生活好好的，中共要找出大陸民眾支持、不得不攻打台灣的理由，應該不太容易。可是獨派不僅不管兩岸特殊性，還反其道行之，加深雙邊社會的敵意螺旋。在此策略下，台灣是否覺得更安全了呢？

其次，中華民國派應會樂見兩岸人民不受外族欺凌，享受和平發展的共榮共富生活。然而，綜合近日傳達訊息，仍然不得不對某些現象表達憂慮：有論者稱中共閱兵具有為應付與美國日益加劇的競爭，因此藉此事激起民眾對中共及其政策的支持，以爭取時間解決中國經濟疲軟問題。但參考冷戰結束前美國拖垮蘇聯的「星戰計畫」經驗，大陸的經濟體制與活力，是否能長期維持此次表現出的強國強兵路線？為爭取時間花大錢稱能解決經濟問題，手段與目的間是否有些扞格？也值得陸方深思。

