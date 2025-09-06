聽新聞
番路鄉改名？監委庸人自擾

聯合報／ 陳文卿／環保服務業（新竹市）

繼內政部說為轉型正義要將全國的中正路都改名，引起大量反對聲浪而作罷後，現在又有監委提議要將有「番」字的鄉鎮名、路名更改。真的是庸人自擾。

嘉義縣有番路鄉，清朝時期是漢族與鄒族原住民交換貨物之地。地名沿用多年大家也都習慣了，監委卻認為這是歧視原住民，應全面正名。當地原住民認為這個名字並沒有任何敵意，而且是有歷史文化背景，因此不贊成改名。

改鄉鎮名、道路名不僅是換個機關名銜、路標，包括商家、民眾的資訊都要變更，除勞民傷財，未具任何實質意義。

「番」字雖然源自古代漢族優越的種族意識，可是現行通用的語言文字上，「番」也被用來表示數量、次序等。日語中也常見「番」，除同樣有次序的意思外，更有優越（如一番）的意涵。因此若認為「番」指的僅是野蠻、未開化，其實是思想太狹隘封閉。

監委職司嚴飭官箴，接受民眾陳情紓解民怨，應有很多重要事可以做，又何必多此一舉，要求將大家已習慣的鄉鎮名、街道名稱改名？

監委 原住民

