終結行人地獄 交通部硬起來

近日德媒報導，台灣每年因交通事故造成的死傷人數，甚至超過美國九一一恐攻的死亡總數，並提醒遊客來台前應三思。之前美媒已將台灣評為「行人地獄」、如今又被德媒說是恐怖的「交通危險國家」，對台灣國家形象負面影響之大不可謂不巨！

主管機關交通部負有擬訂並督導落實交通安全政策之責，應從教育、行政、立法、司法各方面倡導交通安全的重要，並制訂可行政策；各縣市地方政府應擬定降低自管行政轄區內交通意外事故死傷人數的目標管理策略，輔以達標獎勵補助措施。

各級學校亦以同樣目標管理策略、輔以落實交通安全教育與宣導，以降低各學校師生受交通意外事故而有死傷人數之發生。

學校交通安全教育與宣導，亦應連帶敦促學生返家推廣至所屬家庭成員。安全的交通觀念與行為之建立，唯有倚靠教育的落實，方能從根本做起。

交通部負有改善並提升交通安全之最重責任，亦有權責主動扮演行政體系內，跨部會交通安全政策制訂與落實的溝通協調角色。台灣成為外媒口中的「行人地獄」、「交通危險國家」，交通部責無旁貸，尚有諸多可為之處，知所當為、為所當為，最怕的就是不知亦不為！