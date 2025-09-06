政府黔驢技窮 打詐變打民

詐騙猖獗，政府為展現魄力，責成金管會要求各銀行凍結「長期未動」或「低餘額」帳戶，號稱要堵住人頭帳戶的漏洞。原意或許正當，但落實下來卻是滿地民怨。許多民眾發現薪轉戶、交割戶甚至仍在使用的帳戶，竟在沒有任何通知下被凍結，轉帳失敗、提款受阻，還得特地請假到銀行解釋「錢從哪來」，才能解凍。更可笑的是，即便解凍成功，銀行也不敢保證未來不再鎖戶。這樣的荒謬處境，難怪網友痛批「打詐打到自己人身上」。

本來要打擊詐騙，應該針對異常交易、可疑金流，精準鎖定集團資金鏈。但銀行選擇一刀切，把「沒怎麼動的帳戶」當替罪羊，彷彿休眠帳戶天生就是犯罪工具。結果，真正的詐騙集團照樣另闢蹊徑，受苦的卻是廣大無辜民眾。交割戶被鎖，投資人可能違約；薪轉戶被凍，上班族只能望著帳戶乾瞪眼。銀行和金管會一面大聲宣稱「強力打詐」，一面卻把民眾逼到櫃檯排隊，徒增怨氣。

更諷刺的是，政策不僅擾民，還動搖對金融體系的信任。銀行被視為保障財產的專業機構，如今卻讓人懷疑：帳戶今天能用，明天會不會無預警被鎖？在這樣的不確定性下，所謂的「金融便利」淪為口號，取而代之的是全民被迫接受的「預防性懲罰」。

政府與銀行的作法，說穿了，就是黔驢技窮。招數有限，卻要假裝有成效，只好把「凍結帳戶」當萬靈丹。這不僅是治標不治本，更是拿民眾權益來粉飾政績。真正的防詐之道，應該落在全民數位安全素養教育，讓社會懂得辨識詐術、養成金融自保意識，並透過跨境合作、司法偵查追擊集團源頭。把時間花在教育與制度改革，才是真正治本之策。

倘若政府只會對靜止戶動刀，卻無法補強國人防詐能力，那麼打詐政策終究淪為「喊破嗓子卻無用的政績工程」。等到民眾一次次被銀行刁難、信任崩解，政府恐怕才會驚覺：原來被騙最深的，不是民眾的錢，而是民眾對體制的信任。