住宅政策 應讓人民安心

大罷免失敗後，行政院推出三項青壯家庭利多方案，包括：將推出「婚育宅」；其次是推出育嬰留停照顧彈性化方案；第三是，銀行辦理新青安貸款時，將排除百分之卅上限約束。

政府推出的三項利多政策中有兩項涉及住宅，顯示購屋是人民非常關心的課題。因為高房價，新青安購屋貸款對年輕人來說，依然負擔沉重；而「婚育宅」，只能住十二年，十二年後房子依然不是自己的，民眾仍會顧慮：孩子未來是否仍要搬家、轉學？此項政策是否會侵蝕到弱勢族群的權益？

對於居住正義，政府應有長遠的規畫，並能讓民眾安心。目前的問題在高房價和低薪資，台灣房價不斷飆漲，民眾望屋興嘆，特別是在都會區。反觀歐洲某些國家和新加坡人，不需要為買房背負太沉重的壓力，可以較輕鬆的過日子。新加坡能，為什麼台灣不能？

筆者在參訪新加坡之後，參考新加坡的作法，仔細思考，是否我國也有可能讓每一個家庭，減輕購屋壓力？因此試著提出下列構想，給政府做為規畫參考：

首先，由政府釋出土地來蓋房子，台糖、農林、台銀、國產署、廢棄校園…都有土地，這樣土地的成本就不需考慮。土地如果在郊區可以造鎮，只要把交通搞好即可；未來的住房，或許可採土地國有，房子歸屬人民。當土地國有、房子由政府興建時，房價就可壓在合理範圍之內，這樣就可便宜賣給青壯年；其他非都會地區可視成本另外研議制定。

新加坡政府蓋的房子，約在台幣一千兩百萬至一千五百萬元之間，這樣青壯年的負擔就會大大的減輕。房子所屬國有土地可研議使用期限，如五十年或七十年。如果依照上述規畫，貸款額度應該不會太高；繳貸款的利息，如果有人無法應付，政府或銀行也可融資借貸。

其次，政府應主動負責都更規畫，這樣也可空出一些土地和樓房。政府可以比照新加坡，結婚購屋提供補助款（當然單身未婚者也應顧及其權益）。台灣若開始實施，民眾就可以把這筆補助款拿來作為頭期款的一部分；同時政府要補助婚育宅十二年的租金，或許也可以拿來這裡使用。

第三，為了鼓勵生育，生一胎是否能給予一筆購屋補助金額，第二胎再加碼、最多補助三胎？這樣做或許可順道解決一部分少子化的問題，大概就是等同由政府贊助部分頭期款的概念。

政府可以參照新加坡經驗、並擇合適之處融入台灣，畢竟，台灣人民之根本所求就是可以落實居住權。當然，民間建商依然可以蓋房子，房型、大小、格局、使用建材、價位等各不相同，人民可以依照自己本身的條件做選擇；本國籍與外籍人士購屋的稅額也需做出區隔。凡事起頭難，但只要執政者有決心有方法，就有實現居住正義之希望。