防詐要精準 別讓護牆變成牢籠

我的帳戶不是詐騙溫床！防詐防到心累，我們普通人到底該怎麼辦？

這個月，我只是想去ＡＴＭ領點家用現金，卻發現每天的提領上限被莫名其妙降低了。打電話去銀行客服，等了快十分鐘才接通，對方用非常制式的語氣告訴我，這是配合政府「全面防詐」的新政策。上周朋友告訴我，他一個幾乎沒在用、放著積蓄的舊戶頭，突然就被銀行標記成「疑似警示帳戶」，非得要他親自請假、帶著雙證件跑一趟分行，才能解除管制。

我們都知道現在詐騙很猖獗，也三天兩頭就收到「小心詐騙」的提醒訊息。每次在新聞上看到又有長輩被騙走畢生積蓄，我也跟著著急和心痛。所以，當政府說要「強力打詐」，銀行跟著繃緊神經，我完全能夠理解。但現在的感覺是，政府或銀行好像拿著一張超級大的網，想去抓幾條詐騙的魚，結果卻把我們所有在水裡正常游泳的人都給網住了，動彈不得。

這種「防過頭」的措施，真的讓人很無力。為了防堵詐騙，我們這些幾十年來信用良好、正常使用帳戶的普通人，卻要承受各種突如其來的限制與不便。感覺上，銀行不再是服務我們的夥伴，反而更像是一個時時刻刻在懷疑我們的監管員，我們想動用自己的錢，還得先證明「我不是詐騙犯」。

銀行反詐，民眾支持，但方法是否還有改進空間？我的薪轉戶頭用了十幾年，每個月都是固定的時間入帳，然後固定拿去繳卡費、水電費、孝親費，交易紀錄再正常不過。為什麼我要和那些剛開戶就有幾十萬不明款項頻繁進出的人，受到一模一樣的限制？

銀行的電腦系統裡有我們這麼多年的資料，難道還分不出來誰是安分守己的老百姓，誰的帳戶看起來就很可疑嗎？與其像現在這樣，把所有人都當賊防，不如集中火力，去嚴格監控那些真正高風險的帳戶。別再來折騰我們這些只想好好過日子、偶爾需要用錢的普通人了。

防範詐騙很重要，但民眾的正常生活也很重要。真心期盼銀行和政府能找到一個更聰明、更精準的方法，我們願意配合；但我們需要的是有效的保護，而不是無謂的麻煩。請不要讓那道原本用來保護我們的「高牆」，演變成關住我們自己的「牢籠」。