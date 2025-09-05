銀行「新青安水龍頭」該開多大？

新青安自二○二三年推出後，引來前所未見的史上搶屋熱潮，畢竟「不搶白不搶，不貸白不貸」，房地產一時為之瘋狂，有如三月瘋媽祖。新青安房貸熱潮，造成全國各類房市指標攀高，始料未及；但也帶來房貸荒與房貸之亂。不少購屋者抱怨貸款貸不到，即使貸得到，也要拖更長時間。

飆漲狂熱的房地產市場，今年以來終於漸漸沉寂。

根據內政部最新的統計資料，去年第四季，全國房貸件數降至四點五七萬件，單季大幅下降百分之廿五；今年上半年，全國建物買賣移轉量已大幅下降，上半年剩下十三萬棟，年減百分之廿六，顯然去年第七波打房頗為見效。

是以央行於二○二四年九月推出了第七波房市管制措施限貸成數，控管房價飆漲，並穩定金融體系，降低房地產的投機行為，績效顯著。

但貸款荒讓許多青年朋友難貸成，急如熱鍋上的螞蟻也沒轍。行政院長卓榮泰日前在公開場合表示，「金融水龍頭要開大一點，但安全濾網要在」，金管會也表示銀行法七十二條之二是控管銀行流動性的法律上限，但「不能成為限縮民眾自住與首購貸款的理由，銀行應藉由吸收存款、擴大分母，來維持自住與首購房貸的供給，做存放款平衡，而非簡單地縮減房貸」。

新青安貸款自上路以來造成房地產搶購屋、搶房貸，除房地產飆漲外，已波及金融秩序；只因民進黨政府為拉攏年輕選票而匆促上路，而後央行祭出限貸，將狂漲的房價有效抑制。

想當初央行曾為新青安踩煞車，而今面對貸款荒，卓榮泰卻對行庫要求金融水龍頭要開大一點，金管會稱擴大吸收存款、擴大分母，就會不牴觸銀行法放貸上限規定。

新青安政策極具優惠措施，勢必吸引青年貸款「不貸白不貸」，優渥的新青安符合條件者一定趨之若鶩，難道行政院相關部會於規畫時不了解，而未能作妥善規畫嗎？難道當初制定政策時相關部會堅持本位主義，行政院又無指定統合單位嗎？

新青安政策顧此失彼，相關部會不是未盡周詳規畫，就是各自為政，或欠缺完善整合，或執政者硬逼上路。而今若水龍頭水開大了，房價飆漲再起，民眾該找誰負責？受苦受害還不都是老百姓。