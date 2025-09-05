銀行逐利 社會責任 矛盾怎解

近日許多民眾在申辦自用住宅貸款時，常被銀行以「額度受限」等理由婉拒。行政院昨天拍板，讓新青安貸款不再受「銀行法」限額規範，以紓解公股行庫近來出現的房貸塞車問題，特別是名下無自用住宅的購屋族群貸款排隊與延宕的情況，理應能讓青年自住購屋者暫時鬆一口氣。卻也再次提醒我們，銀行業在房市中所扮演的角色不可小覷。

過去台灣房市長期火熱，輿論多半將矛頭指向建商、投資客與政策設計的盲點，但往往被忽略的是，銀行其實同樣是推動房市的重要力量。透過房貸與建築融資，銀行決定了誰能買得起房、建商能不能推案，更藉由利率與貸款條件，牽動房價的起落與市場的心理預期。

換句話說，銀行不只是扮演資金供應者角色，更是房市運轉的「隱形齒輪」。然而，銀行業在追求業績與利潤的驅動下，銀行業與其應承擔的社會責任之間，長期存在張力，這種矛盾不只是一時現象，而是結構性問題。

首先，房價上漲的受益者，銀行亦是其一。銀行普遍以放款規模作為績效考核，積極競逐房貸市場，這在一定程度上可能提前透支購屋者的支付能力，推升需求，並助長房市價格泡沫。而另一方面，當房市下行或經濟不穩時，銀行常收緊貸款條件，導致建商資金鏈斷裂、購屋者無法取得貸款，使市場更加惡化，加速房市下跌與風險擴散。因此，銀行在市場中並非單純的中介角色，而是影響價格動態的重要參與者。

其次，購屋者在向銀行申請房貸時，經常得被迫接受銀行推銷的金融商品。這種推銷或綁售在過去就已相當普遍，如今在放款管制收緊的情況下更形嚴重，因為在管制下，銀行不能再無限制地放款，反而會將有限的貸款額度附加更多條件。為了拿到理想額度或利率，購屋者往往不得不「妥協」。然而，這不僅加重家庭財務負擔，也背離了房貸原本「協助民眾安居」的初衷。

再者，在都市更新推動下，許多公股銀行配合政府政策活化資產將分回的住宅標售或出租。出租常委由包租代管業者，然而銀行卻僅將其視為金融資產，未對代管服務業者有合理規範，忽略契約與租客管理，結果加劇大樓治理困難與社區摩擦，忽視了住宅背後的社會公共性。

此外，銀行為維護資產流動性與帳面收益，也會反對合理調升大樓管理費。此舉銀行雖保障其短期利潤，卻犧牲了社區設施維護與長期住宅品質，最終損及住戶利益與資產價值。

總結來看，銀行在房市的影響力，遠超過一般想像。它既是需求的引擎，也是風險的擴散點。當銀行過度強調績效與利潤，卻忽視社會責任，房市不僅難以降溫，更可能積累新的不穩定因子。這些結構性矛盾，光靠銀行自律難以解決。金管會若真要兼顧金融穩定與社會公平，就必須在監管與制度設計上更進一步。唯有如此，銀行才能在追求績效之餘，發揮其應有的社會功能，讓房市走向更穩健、更公平的未來。