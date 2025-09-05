延續「造山者」精神 為台灣再打拚

最近又看了電影「造山者」並參與映後座談會，是這部紀錄片自首映以來我第四次觀賞，觀後依舊熱淚盈眶。

七○年代時局動盪，台灣接連歷經退出聯合國、中美斷交等挫折，在風雨飄搖之際，一九七四年於小欣欣豆漿店的早餐會議上，時任經濟部長孫運璿、RCA研究室主任潘文淵，及高玉樹、王兆振、方賢齊、康寶煌、費驊等官員，做出一個大膽有遠見的決策，決定台灣要發展半導體產業。之後選定美國RCA做技術轉移合作，並派遺一群年輕工程師去學習半導體技術、移植回台灣。他們憑藉台灣人吃苦耐勞、肯幹實幹的精神，青出於藍而勝於藍，讓半導體產業在台灣發光發熱。這段過程讓人感動，尤其比起一般觀眾，我又多了一層淵源。

一九七六年因返台參加近代工程研討會，我開始參與台灣高科技產業的規畫與發展，孫運璿資政、李國鼎資政、工研院方賢齊院長等，我都曾與他們共事，他們甘願承擔決策的風險與壓力，為國家找尋出路。他們為台灣所打下的基礎，成為我們現在能躍上世界舞台的資本。

紀錄片裡一張張熟悉的面孔，都是我曾經友好的伙伴。我要提到三個人，首先是潘文淵先生。他一生未在台灣受過教育，未曾定居過台灣，更未領過政府酬勞，卻以滿腔的愛國熱忱，替台灣寫下第一份發展IC技術的計畫書。甚至為了落實這份計畫，他提早從RCA退休，在台美兩地奔走，傾盡心力讓IC技術在台灣生根。我因參加「近代工程技術研討會」而認識潘先生。其後又應邀擔任他成立的「工研院技術指導小組」顧問。潘先生為台灣科技發展做了許多開路奠基工作，是台灣半導體產業的「開創者」。

當台灣的科技產業略具雛形後，張忠謀先生應孫資政、李資政之邀，回台接下工研院長職，之後更創立台積電，開創專業晶圓代工商業模式。在他卓越前瞻的領導下，台積電憑藉其先進的製程技術與持續創新，在國際市場享有盛譽，晶片製造市占率居全球首位，是台灣的護國神山，也是全球高科技產業的重要支柱。同時也帶動晶片設計、封裝測試等發展，建立了台灣完整的半導體產業體系。張先生以其強大信念、堅定的意志、超前的眼光、卓越的管理以及運籌帷幄的智慧，帶領台積電稱霸全球，可謂台灣半導體產業的「揚威者」。

此外尚有一位最值得敬重佩服的功臣，那就是前工研院長也是前清華管理學院院長的史欽泰。他是當年向美國RCA廠取經團的領隊，參與並見證台灣半導體產業從無到有。令人感佩的是他不進企業，堅守於工研院廿七年，培育人才，並協助企業發展。

我已故的好友，也是半導體業元老的胡定華先生，就曾讚美史欽泰是台灣半導體產業發展上，真正帶兵領將、創造契機的人。我也真心認為如此，史先生應可被視為台灣半導體產業的「培育者」。

正如電影副標題，半導體產業是台灣的世紀賭注，前五十年過去了，我們成就斐然，造起巍峨的護國神山。然面對未來五十年，不禁要問，台灣的下一座山在哪？面對市場、人才、投資環境等挑戰，要再創造一座如半導體產業一樣的「山」，談何容易。同時，決策者以及新世代是否能有如先輩一樣具備長遠的視野、足夠的魄力，以及捨我其誰的家國情懷，承繼「造山者」的精神，為台灣未來的榮景打拚？ 看完電影後，在感動之餘，這些問題值得我們深思。