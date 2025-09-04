唯有正視抗戰歷史 才能凝聚國人

聯合報／ 黃瑞彬／文字工作者（新北市）
中華民國中央軍事院校校友總會及中華民國軍系社團，在台北市中山堂舉行「對日抗戰勝利80周年」紀念大會。記者林俊良／攝影
中華民國中央軍事院校校友總會及中華民國軍系社團，在台北市中山堂舉行「對日抗戰勝利80周年」紀念大會。記者林俊良／攝影

昨大陸九三閱兵引起世界關注，除了彰顯大陸官方反帝國主義與反法西斯的立場外，我方亦有政治人物參加。雖然執政黨對此依舊懷有戒心，並予以抨擊，然而此抗戰歷史的議題，也使筆者聯想到上個月參觀台北市政府為舉辦場地的「吾土吾民：抗戰勝利與台灣光復八十周年」展覽。

展覽提供照片的徐宗懋圖文館搜集許多珍貴史料與照片，本次以台北市政府一樓作為展覽空間，或許受限於成本與場地，展示圖片數量有限，但仍顯示出當政府不重視特定文化資產時，民間力量試圖保存歷史的努力；也凸顯出我們在歷史敘事上，長久以來缺乏制度性的支持。

我國官方目前仍將抗戰表述為「終戰」，賴清德總統在軍人節表揚大會中也未曾提及抗戰，引起諸多爭議。這次抗戰八十周年，既沒有大規模的紀念活動，更有媒體報導指出，國防部史政編譯處原定配合抗戰八十周年出版的紀念專書，雖已完成編輯工作，卻在送印前被下令取消。種種跡象都凸顯政府傾向以「終戰」取代「抗戰」，不僅使我們與戰爭記憶脫節，也喪失了向國際發聲的機會。

這樣的選擇，本質上或許是對日本友好的表現。然而值得玩味的是，日本首相石破茂早已改用「戰敗」取代「終戰」，仍繼續使用「終戰」反而顯得不合時宜，更凸顯出在歷史議題上的迴避與模糊。同樣在二戰中遭受苦難的南韓，他們的民族記憶與歷史教育一向強調「光復」。例如徐宗懋先生曾分享，南韓前總統文在寅在紀念光復八十周年時，甚至親自挑選了四張珍貴歷史照片，作為書店開幕活動的展品。這種政治人物與文化界共同守護記憶的方式，讓整個社會能夠在世代之間傳承共同的歷史價值。

反觀台灣，當現在文化部資源傾斜於特定立場時，能提出批判性思考的人被邊緣化，久而久之，台灣在重大歷史議題上逐漸失去自己的立場，更在兩岸的歷史話語競爭中逐步處於劣勢。

台灣對於抗戰歷史，目前仍落入「一個抗戰、各自表述」的衝突與矛盾中，然而政治是一時的，歷史卻是長久的。大陸以閱兵方式盡攬全部抗戰之功；執政黨則不願直面當年中華民國浴血抗戰的付出。南韓方面國內政爭舉世皆知，但對於二戰中的苦難卻是全國一致的團結，誓向日本討公道。或許是這種對歷史負責的態度，將南韓凝聚在一起。

在對岸大張旗鼓舉辦抗戰閱兵活動之際，台灣不應拋棄歷史的話語權，也不該繼續在內部尋找敵人。唯有正視抗戰歷史，才能凝聚國人；忠於歷史，才是王道。

延伸閱讀

逼宮石破茂？日本自民黨是否提前改選總裁 9月8日見分曉

影／賴總統以「終戰」形容抗戰勝利 朱立倫：真的是國人之恥

朱立倫：賴清德以戰敗國日本口吻形容抗戰勝利 國人之恥

全港學生國情知識大賽9000人參加 增加閱兵、抗戰題目

相關新聞

環評後、選舉前的宜蘭案

高鐵延伸宜蘭計畫（簡稱宜蘭案）的環評委員會，於八月廿日一次通過環評。從大會前兩次專案小組避重就輕的結論，到開發單位明顯敷...

唯有正視抗戰歷史 才能凝聚國人

昨大陸九三閱兵引起世界關注，除了彰顯大陸官方反帝國主義與反法西斯的立場外，我方亦有政治人物參加。雖然執政黨對此依舊懷有戒...

陸多邊外交抗美單邊霸權

上海合作組織天津峰會甫於九月一日結束，中共又於九月三日舉辦抗戰勝利八十周年紀念大會暨閱兵大典。這兩場活動剛好在川普和普亭...

沿用「終戰」 台灣是戰敗國？

媒體批評賴總統主持軍人節表揚大會不談抗戰勝利八十周年，選用「終戰」兩字。筆者對終戰一詞耳熟能詳，小時候天天聽雙親與哥哥們...

返核兩路並進 核電廠先延役

核能有助於確保國家能源供應安全，核能發電成本穩定，且不會造成空汙與二氧化碳排放。「返核」已是全球趨勢，小型模組化反應器更...

日核食放寬管制防弊 竄改產地標示應加重罰則

食藥署宣布，將取消對日本福島等五縣食品之輻射與產地雙證管制及逐批檢驗，改採輻射抽樣檢驗，回歸源頭管理與邊境管理。放寬管制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。