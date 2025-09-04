昨大陸九三閱兵引起世界關注，除了彰顯大陸官方反帝國主義與反法西斯的立場外，我方亦有政治人物參加。雖然執政黨對此依舊懷有戒心，並予以抨擊，然而此抗戰歷史的議題，也使筆者聯想到上個月參觀台北市政府為舉辦場地的「吾土吾民：抗戰勝利與台灣光復八十周年」展覽。

展覽提供照片的徐宗懋圖文館搜集許多珍貴史料與照片，本次以台北市政府一樓作為展覽空間，或許受限於成本與場地，展示圖片數量有限，但仍顯示出當政府不重視特定文化資產時，民間力量試圖保存歷史的努力；也凸顯出我們在歷史敘事上，長久以來缺乏制度性的支持。

我國官方目前仍將抗戰表述為「終戰」，賴清德總統在軍人節表揚大會中也未曾提及抗戰，引起諸多爭議。這次抗戰八十周年，既沒有大規模的紀念活動，更有媒體報導指出，國防部史政編譯處原定配合抗戰八十周年出版的紀念專書，雖已完成編輯工作，卻在送印前被下令取消。種種跡象都凸顯政府傾向以「終戰」取代「抗戰」，不僅使我們與戰爭記憶脫節，也喪失了向國際發聲的機會。

這樣的選擇，本質上或許是對日本友好的表現。然而值得玩味的是，日本首相石破茂早已改用「戰敗」取代「終戰」，仍繼續使用「終戰」反而顯得不合時宜，更凸顯出在歷史議題上的迴避與模糊。同樣在二戰中遭受苦難的南韓，他們的民族記憶與歷史教育一向強調「光復」。例如徐宗懋先生曾分享，南韓前總統文在寅在紀念光復八十周年時，甚至親自挑選了四張珍貴歷史照片，作為書店開幕活動的展品。這種政治人物與文化界共同守護記憶的方式，讓整個社會能夠在世代之間傳承共同的歷史價值。

反觀台灣，當現在文化部資源傾斜於特定立場時，能提出批判性思考的人被邊緣化，久而久之，台灣在重大歷史議題上逐漸失去自己的立場，更在兩岸的歷史話語競爭中逐步處於劣勢。

台灣對於抗戰歷史，目前仍落入「一個抗戰、各自表述」的衝突與矛盾中，然而政治是一時的，歷史卻是長久的。大陸以閱兵方式盡攬全部抗戰之功；執政黨則不願直面當年中華民國浴血抗戰的付出。南韓方面國內政爭舉世皆知，但對於二戰中的苦難卻是全國一致的團結，誓向日本討公道。或許是這種對歷史負責的態度，將南韓凝聚在一起。

在對岸大張旗鼓舉辦抗戰閱兵活動之際，台灣不應拋棄歷史的話語權，也不該繼續在內部尋找敵人。唯有正視抗戰歷史，才能凝聚國人；忠於歷史，才是王道。