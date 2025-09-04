沿用「終戰」 台灣是戰敗國？

媒體批評賴總統主持軍人節表揚大會不談抗戰勝利八十周年，選用「終戰」兩字。筆者對終戰一詞耳熟能詳，小時候天天聽雙親與哥哥們，以日語討論日本敗戰後如何如何，就用「終戰後」，其實就是「敗戰後」的含蓄說法。賴總統沿用「終戰後」，難道認為台灣是與日本一樣屬於二戰戰敗國？更是另類不承認戰勝的中華民國的言外之意。他自居戰敗國，廣大的台灣人不見得會同意這種看法，把台灣光復的現實轉勝為敗，好像二戰也是台灣發動的侵略。