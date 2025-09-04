聽新聞
0:00 / 0:00

沿用「終戰」 台灣是戰敗國？

聯合報／ 温啟邦／大學教授（新北市）
賴總統主持「軍人節表揚大會」，賴總統在致詞中，僅一次提到今年是二次大戰終戰80周年。圖／聯合報系資料照片
賴總統主持「軍人節表揚大會」，賴總統在致詞中，僅一次提到今年是二次大戰終戰80周年。圖／聯合報系資料照片

媒體批評賴總統主持軍人節表揚大會不談抗戰勝利八十周年，選用「終戰」兩字。筆者對終戰一詞耳熟能詳，小時候天天聽雙親與哥哥們，以日語討論日本敗戰後如何如何，就用「終戰後」，其實就是「敗戰後」的含蓄說法。賴總統沿用「終戰後」，難道認為台灣是與日本一樣屬於二戰戰敗國？更是另類不承認戰勝的中華民國的言外之意。他自居戰敗國，廣大的台灣人不見得會同意這種看法，把台灣光復的現實轉勝為敗，好像二戰也是台灣發動的侵略。

延伸閱讀

日本飲料特別吸引人？ 一票人點頭：看到販賣機就想買

93軍人節...國防部感謝北榮醫療團隊無私 守護癌症病童康復之路

影／賴總統以「終戰」形容抗戰勝利 朱立倫：真的是國人之恥

93軍人節！國防部感謝北榮醫療團隊無私 守護癌症病童康復之路

相關新聞

陸多邊外交抗美單邊霸權

上海合作組織天津峰會甫於九月一日結束，中共又於九月三日舉辦抗戰勝利八十周年紀念大會暨閱兵大典。這兩場活動剛好在川普和普亭...

唯有正視抗戰歷史 才能凝聚國人

昨大陸九三閱兵引起世界關注，除了彰顯大陸官方反帝國主義與反法西斯的立場外，我方亦有政治人物參加。雖然執政黨對此依舊懷有戒...

沿用「終戰」 台灣是戰敗國？

媒體批評賴總統主持軍人節表揚大會不談抗戰勝利八十周年，選用「終戰」兩字。筆者對終戰一詞耳熟能詳，小時候天天聽雙親與哥哥們...

美國聯準會為川普折腰？

央行的獨立性，是讓其善盡物價穩定職責的必要條件。美國對聯準會的獨立性有良好的制度設計，聯準會長年來也的確發揮了高度的獨立...

法院唱反調 對等關稅何去何從

美國聯邦上訴法院於八月廿九日裁定川普大部分的全球關稅違法，認定他在徵收關稅上逾越權限，然而法官允許這些關稅在進一步審查期...

環評後、選舉前的宜蘭案

高鐵延伸宜蘭計畫（簡稱宜蘭案）的環評委員會，於八月廿日一次通過環評。從大會前兩次專案小組避重就輕的結論，到開發單位明顯敷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。