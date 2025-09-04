聽新聞
0:00 / 0:00
沿用「終戰」 台灣是戰敗國？
媒體批評賴總統主持軍人節表揚大會不談抗戰勝利八十周年，選用「終戰」兩字。筆者對終戰一詞耳熟能詳，小時候天天聽雙親與哥哥們，以日語討論日本敗戰後如何如何，就用「終戰後」，其實就是「敗戰後」的含蓄說法。賴總統沿用「終戰後」，難道認為台灣是與日本一樣屬於二戰戰敗國？更是另類不承認戰勝的中華民國的言外之意。他自居戰敗國，廣大的台灣人不見得會同意這種看法，把台灣光復的現實轉勝為敗，好像二戰也是台灣發動的侵略。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言