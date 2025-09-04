陸多邊外交抗美單邊霸權

上海合作組織天津峰會甫於九月一日結束，中共又於九月三日舉辦抗戰勝利八十周年紀念大會暨閱兵大典。這兩場活動剛好在川普和普亭於阿拉斯加會晤，但俄烏停戰未見具體成果之後。在此同時，川普和印度總理莫迪亦因印度購買俄羅斯原油，以及川普徵收印度高額關稅而交惡。中共廣邀多國與會這兩場活動，最引人注目的就是普亭和莫迪參與上合峰會，緊接著普亭與金正恩參與九三閱兵。川普對此在社群媒體上發文，內容略帶諷刺請習近平向普亭和金正恩轉達熱烈問候，「在你們密謀對付美國之時。」

兩項活動顯示，中共試圖以多邊外交平台壓制川普單邊霸權作為。上海合作組織係中共創建主導，近幾年來由於成員擴充而不斷地壯大，中共更慣於藉由此一多邊主義平台，尤其是領袖高峰會議來擴大其政經影響力。至於九三閱兵，中共舉辦理由名為反法西斯及抗日，實則一是想通過公開亮劍多樣先進武器裝備以威嚇台灣、東亞和美國；二是提供另一個多國參與，以展現抗美外交的平台。

進一步觀察，中共雖作為東道主，習近平和各國領袖合影也站在Ｃ位，但實際上中共與許多參與國家仍存在不少難以化解的矛盾。例如莫迪固然參與上海合作天津峰會，亦與習近平會面，但中共與印度的邊界紛爭，實際並不容易完全得到解決；同樣的，金正恩固然參加九三閱兵大典，但雙方的利益矛盾仍不時浮現。

換言之，中共在這兩場活動中的影響力呈現，並不在於本身具有的真正實力以及習近平的威望，亦不在於中共提出的遠景如「全球治理倡議」，而是在於成功凝聚和堅定當前若干國家對抗美國的立場。例如普亭和莫迪兩人在上合峰會場外普亭豪華轎車中展現的熱絡互動，明顯佐證印度和俄羅斯未來將在各領域持續合作，就算川普持續致電莫迪，亦不可能迫使印度放棄對俄羅斯的原油採購。易言之，印度與美國關係未來縱使有可能改善，但幅度必然有限，此也無疑符合中共利益。

同樣的，普亭基於與習近平良好的關係，以及為與派兵赴烏克蘭作戰的金正恩見面，亦史無前例在上合峰會之後持續留下參與九三閱兵大典。普亭、金正恩、習近平三人明顯都試圖通過同時出現在閱兵大典舞台上的畫面，向美國傳達一種不結盟、不對抗、不針對第三方模式的合作意涵，以作為未來和川普持續進行交易的籌碼。

除俄羅斯、印度和北韓之外，亦有許多與川普政府存在齟齬的國家，如伊朗、巴西等國，亦抱持同樣目的，參與中共主導的多邊活動，盼望從中國大陸爭取政經利益，同時企圖通過和中共狀似密切的互動，向美國示威，增加和川普政府進行談判的資本。

川普無法通過阿拉斯加會談，讓普亭立即在烏克蘭停戰，亦無法以高額關稅，讓印度屈服，反讓普亭、莫廸、習近平、金正恩聯手，顯示川普遠離盟友，以關稅作為施壓各國的單邊主義政策將面臨巨大風險。但中共主導的這兩場多邊外交活動，由於無法獲得歐盟和東亞民主國家的支持，其對美博弈的效果也是有限的。